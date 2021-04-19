استمتعوا بوجبة إفطار صحية من خيارات السوشي اللذيذة من مطعم أكيرا باك

أطلق مطعم أكيرا باك، المطعم الراقي في فندق دبليو دبي – النخلة، قائمة جديدة ومتميزة لأطباق السوشي في رمضان، والتي تتضمن خيارات متميزة من وجبات السوشي لتناولها في المنزل مع الأسرة والأصدقاء.

يشتهر المطعم بمزيج رائع من الأطباق اليابانية اللذيذة بلمسة كورية متميزة، ليعود في شهر رمضان المبارك بعروض مدهشة لمحبي الأطباق الشهية ويقدم لهم بديلًا صحيًا على وجبة الإفطار مع تشكيلة من أطباق السوشي المثالية للمشاركة. يمكن للعملاء الاختيار من بين ثلاثة خيارات فاخرة بأسعار تبدأ من 799 درهمًا إماراتيًا، حيث تتضمن الخيارات إيه بي تشوري زومي، وهي مجموعة من 52 قطعة مطهوة تشمل خيارات من السوشي مثل لفافة كاليفورنيا رول، لفافة سبايدر رول، لفافات السلطعون المشوي ولفافة تمبورا بالروبيان. ومن الخيارات كذلك إي بي كوراشيكو، وهي 52 قطعة كلاسيكي من الساشيمي والنيجري، والتي ترافقها لفافات لذيذة مثل كاليفورنيا أو كاواو رول.



كما يمكن للزوار الاستمتاع بتشكيلة إيه بي زيتاكو الفاخرة، والتي تتضمن 46 قطعة من السوشي المعدّ باستخدام الكافيار ولفافات السلطعون المشوي وأشهى تشكيلة طازجة من الساشيمي والنيجري.

تتوفر قائمة السوشي الخاصة طوال شهر رمضان المبارك وهي مصممة لتناولها في المنزل، ليقدم مطعم أكيرا باك الخيار المثالي لوجبة إفطار صحية مفعمة بالنكهات مع الأسرة والأصدقاء – فكل حبة سوشي سترضي حواسك تمامًا.

قائمة خيارات السوشي من أكيرا باك

إيه بي تشوري زومي – تشكيلة مطهوة، 58 قطعة

السعر: 799 درهمًا إماراتيًا

إيه بي كوراشيكو – تشكيلة كلاسيكية، 52 قطعة

السعر: 999 درهمًا إماراتيًا

إيه بي زيتاكو – تشكيلة فاخرة، 46 قطعة

السعر: 1,599 درهمًا إماراتيًا

للطلب:

يجب أن تقدم كافة الطلبات قبل 24 ساعة عبر تطبيق واتساب على الرقم 0589716567

يتاح الطلب يوميًا من الساعة 2:00 بعد الظهر إلى الساعة 10:00 ليلًا

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