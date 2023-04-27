البوابة - يعد موسم الربيع فرصة رائعة لاستكشاف الأقمشة القطنية الخفيفة بعد موسم الشتاء والبرد القارس، خاصة وأن الربيع جاء بعد فترة شتاء طويلة نسبياً امتدت طيلة شهر نيسان، وكما عودتنا بإطلالتها الهادئة والأنثوية أطلت الملكة رانيا التي تعتبر أيقونة الموضة للنساء المعاصرات يوم أمس خلال زيارة إلى مكاتب Flat6Labs عمان ، الأردن بزي خفيف من قماش الكتان المناسب لأجواء الربيع والصيف . للحصول على نظرة أشمل على تفاصيل هذه الإطلالة، دعونا نتحدث عن قطع الثياب التي ارتدتها.

استوحي إطلالة الربيع من الملكة رانيا العبدالله

إطلالة ربيعية بقماش الكتان

ارتدت الملكة رانيا جاكيت بلا أكمام من المجموعة الجديدة للمصممة البريطانية، وعضو فريق سبايس غيرلز سابقاً، وزوجة لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام، فيكتوريا بيكهام، التي تعد ثيابها قطع أيقونية في عالم الموضة، حيث تركز على الأنوثة والحداثة في تصاميمها واحترام وحب وترقية المرأة.

ونسقت الملكة رانيا إطلالتها مع قميص من قماش الكتان الفاتح من العلامة التجارية ماكس مارا، وبنطال واسع الساق من الكتان بطيات من نفس العلامة. ويعتبر الكتان قماشاً مثيراً للجدل، فهو مناسب لموسم الربيع والصيف بسبب طبيعته الخفيفة والمناسبة للأجواء الدافئة، ولكنه أيضاً يتأثر بأي حركة وتظهر التجاعيد عليه بسرعة، لذلك ينصح خبراء الموضة بالاستعانة بالكتان ذو الجودة العالية، المقاوم للتجاعيد. ويعد الكتان البلجيكي من أرقى أنواع أقمشة الكتان على مستوى العالم، حيث يحتوي على 85٪ على الأقل من ألياف الكتان الأوروبية وهي منسوجة بالكامل في بلجيكا.

كذلك أعادت الملكة رانيا اليوم استخدام أقراطها الذهبية المنقطة بالماس Swing With Me.

ولإكمال الإطلالة العصرية، حملت حقيبة صغيرة مصنوعة من الجلد الأبيض والخيزران "البامبو" من العلامة التجارية الإيطالية غوتشي. وتحتل حقائب اليد المصنوعة من الخيزران فصلاً خاصًا في تاريخ الموضة. ربما كانت بدايته عام 1947 عندما قدمت غوتشي مجموعتها المصنوعة من الخيزران كحل لنقص الجلود في ذلك الوقت. واستوردت غوتشي المواد من اليابان وتم تصميمها على شكل مقابض للحقائب - مما أضاف عنصرًا متينًا وفريدًا على الحقيبة. ولا يزال استخدام الخيزران في مجموعة الاكسسوارات والحقائب العصرية شائعاً، حيث قامت مجموعة من المصممين بإعادة احياء هذه المقابض ضمن علامات تجارية متعددة مثل لويفي، جيل ساندر، وغوتشي أيضاً فهي مناسبة تمامًا بشكل خاص لأشهر الصيف.

المصدر:

الصور من صفحة جلالة الملكة رانيا العبدالله

فاشن بوليس ومصادر أخرى

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