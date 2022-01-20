لعروس 2022: فوائد تناول حمض الفوليك قبل موعد زفافكِ

فوائد تناول حمض الفوليك قبل موعد زفافكِ فهو يساعد جسم العروس على إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويعمل حمض الفوليك على إنتاج خلايا الدم البيضاء في نخاع العظم، ويمنع حمض الفوليك إصابة العروس بالإكتئاب، إضطراب المزاج وتوتر الأعصاب قبل وبعد الزفاف، ومن فوائد تناول حمض الفوليك قبل موعد زفافكِ أنه يقي جسم العروس من الإصابة بمرض الأنيميا" فقر الدم".

من فوائد حمض الفوليك للعروس أنه يعمل حمض الفوليك بشكله المصغر كحمض رباعي حامل للمركبات أحادية الكربون التي تنتج خلال عمليات الأيض، ما يساعد الأنزيمات على تكوين الأحماض الأمينية والنيوكليوتيدات وبالتالي نمو الخلايا وتكوين البروتينات بجسم العروس.

ويحتوي حمض الفوليك على مركبات فعالة لصيانة المنطقة الهضمية، النظام العصبي والعضلي للجسم، ما يساعد العروس على تأهيل جسمها للتغيرات الهرمونية التي ستحدث بعد الزواج وخاصة في مرحلة الحمل والولادة.

ويعتبر تناول العروس لحمض الفوليك قبل الزفاف بفترات طويلة مثلاُ قبل بثلاث اشهر، يمنع فيما بعد إصابة الأجنة بالتشوهات بصفة عامة، كما يحميها من الولادة المبكرة أو الإجهاض المفاجئ.

فوائد حمض الفوليك

تعزيز صحة الأم والجنين أثناء الحمل.

الحصول على الفائدة من الحديد وفيتامين ب12 والأحماض الدهنية.

الحفاظ على صحة القلب.

الوقاية من أمراض السرطانات.

الوقاية من الإصابة بالزهايمر، وتعزيز الوظائف الإدراكية.

يحمي من الاكتئاب

يساعد على تحسين الحالة النفسية.

أعراض نقص حمض الفوليك

شحوب في لون البشرة.

ظهور الشيب المبكر.

خسارة الوزن.

صعوبة التركيز.

انقطاع في النفس.

تسارع في نبض القلب.

ضعف في جهاز المناعة

تعب وإرهاق دائمين.

ضعف في الهضم وخلل في وظائف الجهاز الهضمي، مثل: الإمساك، والنفخة، ومتلازمة القولون العصبي.

مشكلات في نمو وتطور الجنين أثناء الحمل.

فقر الدم.

تورم في اللسان وليونة غير معتادة في أنسجة الفم.

تقلبات مزاجية حادة، بما في ذلك التحسس والتهيج.

فوائد حمض الفوليك الصحية للعروس قبل الزفاف

يساعد حمض الفوليك جسم العروس على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

يعمل حمض الفوليك على إنتاج خلايا الدم البيضاء في نخاع العظم.

يعالج حمض الفوليك تلف خلايا الجهاز الهضمي.

يزيد صنع البروتينات وإنقسام الخلايا داخل المهبل وعنق الرحم.

يمنع حمض الفوليك إصابة العروس بالإكتئاب، إضطراب المزاج وتوتر الأعصاب قبل وبعد الزفاف.

يقي جسم العروس من الإصابة بمرض الأنيميا" فقر الدم".

يحافظ حمض الفوليك على صحة الدماغ وحماية العروس من الإصابة بضعف لذاكرة على المدى البعيد.

يمنع حمض الفوليك إصابة العروس بجلطات القلب والسكتات القلبية المفاجئة.

فوائد جمالية لتناول حمض الفوليك للعروس

علاج مشكلات تساقط الشعر قبل الزفاف.

تعزيز فوائد حمض الفوليك مع الزنك، لتحسين نوعية الشعر وجعله أكثر لمعانا وحيوية.

إصلاح خلايا الجلد ومنع ظهور التجاعيد على المدى البعيد.

زيادة الكولاجين في البشرة بشكل فعال، كون حمض الفوليك هو المسؤول عن الحمض النووي المفيد في ذلك.

يمنح بشرتها النضارة والحيوية بصفة مستمرة قبل وبعد الزفاف،

حماية البشرة من ظهور حب الشباب بصفة عامة.

الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك

الخس

السبانخ

ملفوف البروكسل

الجزر الأبيض

القرنبيط

البازيلاء

العدس

البروكلي

المكسرات النيئة

صفار البيض

خبز القمح الكامل

نبات الهليون

البابايا

الكيوي

البرتقال

الأفوكادو

البامية

الذرة

الشمندر

الفئات الأكثر عرضة لنقص حمض الفوليك

الأشخاص المصابون بأمراض الكلى.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج السكري.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية مدرة للبول.

الحوامل أو النساء اللواتي يخططن للحمل.

النساء المرضعات.

الأشخاص الذين يشربون الكحول بكثرة.

المصابون بأمراض الكبد.

نصائح مهمة عند تناول حمض الفوليك

تجنب تناول مكملات حمض الفوليك إن كنت تعاني من حساسية من حمض الفوليك.

أخبر طبيبك إن كنت مصابًا بمشاكل في الكلى قبل تناول حمض الفوليك.

تناول مكملات حمض الفوليك تمامًا مثلما وصفها الطبيب لك.

اشرب كوب من الماء عند تناولك لحمض الفوليك.

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