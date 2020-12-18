إشارات تدل على أن زوجك يخونك

تراود النساء عادة شكوك تتعلق بوجود امرأة أخرى في حياة الزوج .ولكن توجد علامات تحذيرية عديدة للخيانة الزوجية، يجب أن تنتبهي إليها، ومعرفة ما إذا كان الأمر غير طبيعي

1. تغير في عادات الهاتف

إذا لاحظت تغييراً في عادات الهاتف فجأة؛ ليصبح يحدق فيه طوال الوقت، ويجلس معك في صمت دون التطرق إلى أية أحاديث، ذلك بجانب لجوئهم إلى الحماية المفرطة لهواتفهم

2. الرجوع متأخراً من العمل

إذا كان شريك حياتك عادة في المنزل في وقت معين كل يوم، ولكن فجأة يظلون متأخرين في العمل؛ فقد يكون ذريعة له لرؤية شخص آخر وراء ظهرك، إنه عذر شائع بما فيه الكفاية؛ حتى لا يثير شكوكك، قال خبير المواعدة والنصائح إبريل ماسيني: عندما يتوقف شخص ما عن العودة إلى المنزل في الوقت المعتاد، كوني على حذر، عندما يتغير جدول زمني ولا يوجد أي تعليق حول سبب أو ما يفعله بطريقة مختلفة. فقد يكون السبب في ذلك هو أن زوجك يخدعك

3. عادات الاستحمام قد تغيرت فجأة

ما لم يقم شريكك بعمل مثل البناء أو البقاء لفترات في درجات حرارة عالية أو أي شيء آخر؛ فإن الاستحمام بعد أن يغادروا العمل، يمكن أن يكون علامة على أنهم يحاولون التخلص من دليل شخص آخر، قد يرغبون في إزالة بعض أحمر الشفاه الخاطئ، أو تلميحاً من الكولونيا أو العطور، هذه علامة، خاصة إذا كانت عادات الاستحمام قد تغيرت فجأة

4. قلة الدافع الجنسي

غالباً ما تتقلب الدوافع الجنسية للأشخاص بسبب التوتر أو التغذية أو قلة التمارين أو أي سبب آخر، الدافع الجنسي المتقلب ليس علامة في حد ذاته، ولكن، إذا كانت حياتك الجنسية منتظمة دائماً، ولم تعودي تجذبين انتباه زوجك؛ فقد يكون السبب هو وجود امرأة أخرى في حياة زوجك

5. تغير في ممارسة العلاقة الحممية

الآن، ربما لايزال شريكك يمارس العلاقة الحميمة معك، لكن هل تحولت فجأة من علاقة مثيرة وممتعة إلى بضع دقائق تحت الأغطية مع إطفاء الأنوار؛ فقد يكون ذلك علامة على أن شريك حياتك يحاول ببساطة استرضاءك فقط

6. يهتم كثيراً لمظهره

إذا كان شريكك ينتقل من عدم الاهتمام كثيراً بالطريقة التي يبدو عليها، إلى الاهتمام أكثر بشكله ومظهره؛ فذلك مؤشر على أنه يوجد شخص آخر في حياتهم يحاولون إقناعه

7. تحول من الانفتاح إلى التحفظ

إذا كان شريكك قد تحول من الانفتاح والأمانة في جميع اتصالاته، إلى كونه متعجرفاً ومحفوفاً؛ فمن المحتمل أن يكون ذلك علامة على وجود شيء يخفيه عنك، قد يكون الحصول على إجابة مباشرة أمراً مستحيلاً؛ حتى ولو كان الأمر بسيطاً مثل يومهم في العمل، قد تكون هذه علامة على أنهم يحاولون إخفاء شيء ما، أو شخص ما

8 شريكك يتجنب أصدقاءك وعائلتك

إذا كان شريك حياتك نشطاً جداً في حياتك الاجتماعية أو العائلية من قبل، ولكن لا يبدو أنه يبدي الكثير من الاهتمام الآن؛ فقد يكون ذلك علامة على أنهم يشعرون بالذنب الشديد لرؤية شخص ما خارج العلاقة، ورؤية أصدقائك وعائلتك يمكن أن تكون تذكرة بذلك. معظم هذه العلامات تدور حول التغيرات الشديدة والمفاجئة في السلوك، إذا أظهر شريكك هذه العلامات، لكن لا يبدو أنها غير عادية بالنسبة لعلاقتك؛ فمن غير المحتمل أن يكون شخص آخر في حياتهم، عليك التمهل ودراسة الأمور جيداً

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