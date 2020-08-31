اصنعيه بنفسك: جل الشعر بالليمون

طريقة سهلة لتحضير جل الشعر في البيت، برائحة الليمون المنعشة سوف يمنع جفاف الشعر الذي تسببه المستحضرات الجاهزة

المكونات:

1 كيس جيلاتين غير منكه (حوالي 1 ملعقة كبيرة)

1 كوب ماء

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

للكريم الملطف:

1-2 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند

4 ملاعق كبيرة من جل الصبار

الطريقة:

اخلطي الماء والجيلاتين معًا في قدر. ثم ضعيه على نار متوسطة وحركيه حتى يذوب الجيلاتين.

يرفع عن النار ويضاف عصير الليمون. اتركيه ليبرد حتى يتبلور.

بالنسبة للملطف، يضاف زيت جوز الهند والصبار بعد أن يتم ضبط الجيلاتين.

يوضع كل شيء في الخلاط ويخلط على نار هادئة حتى يصبح قشديًا. يمكنك أيضًا خفقه يدويًا ، لكنك ستحتاج إلى إذابة زيت جوز الهند أولًا.