اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة هل تبحثين عن طريقة سهلة ومسلية لإعداد زينة الهالوين في البيت مع الأطفال وبمواد متوفرة في كل بيت.

اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة

المكونات:

أنت بحاجة الى :

خيطان صوف ملونة

ورق ملون

مقص

لاصق

صمغ

اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة

الطريقة:

اختار الاشكال التي تريد صنعها أولاً، اشتري خيطان الصوف الملونة التي تناسب هذه الأشكال.

قم بقص ورق مقوى على شكل مستطيل ثم قم بلف الخيطان عليه عدة مرات.

اربط الخيطان من الأعلى كما في الصورة المرفقة.

قص الخيط والأطراف من الأسفل.

يمكنك تزيين الشكل الآن باستخدام قصاصات الورق لعمل وجوه الاشباح.

كرر العملية مع باقي الزينة.

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