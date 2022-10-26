اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة هل تبحثين عن طريقة سهلة ومسلية لإعداد زينة الهالوين في البيت مع الأطفال وبمواد متوفرة في كل بيت.
اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة
المكونات:
أنت بحاجة الى :
خيطان صوف ملونة
ورق ملون
مقص
لاصق
صمغ
اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة
الطريقة:
- اختار الاشكال التي تريد صنعها أولاً، اشتري خيطان الصوف الملونة التي تناسب هذه الأشكال.
- قم بقص ورق مقوى على شكل مستطيل ثم قم بلف الخيطان عليه عدة مرات.
- اربط الخيطان من الأعلى كما في الصورة المرفقة.
- قص الخيط والأطراف من الأسفل.
- يمكنك تزيين الشكل الآن باستخدام قصاصات الورق لعمل وجوه الاشباح.
- كرر العملية مع باقي الزينة.
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