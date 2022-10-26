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اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:15
اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة
اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة

اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة هل تبحثين عن طريقة سهلة ومسلية لإعداد زينة الهالوين في البيت مع الأطفال وبمواد متوفرة في كل بيت.

اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة

المكونات:

اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة

أنت بحاجة  الى :

خيطان صوف ملونة

ورق ملون

مقص

لاصق

صمغ

اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة

الطريقة:

اصنعيه بنفسك: زينة الهالوين بخيطان الصوف الملونة

  • اختار الاشكال التي تريد صنعها أولاً، اشتري خيطان الصوف الملونة التي تناسب هذه الأشكال.
  • قم بقص ورق مقوى على شكل مستطيل ثم قم بلف الخيطان عليه عدة مرات.
  • اربط الخيطان من الأعلى كما في الصورة المرفقة.
  • قص الخيط والأطراف من الأسفل.
  • يمكنك تزيين الشكل الآن باستخدام قصاصات الورق لعمل وجوه الاشباح.
  • كرر العملية مع باقي الزينة.

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