البوابة - هل قمت بتحضير هدايا عيد الفطر السعيد؟ إذا لم تقومي بذلك بعد، فنحن سنساعدك على تحضير هذه الهدايا اللطيفة والظريفة سيحب الأطفال والكبار على حدٍ سواء كسر هذه المفرقعات الورقية الاحتفالية - كل واحدة منها مليئة بالمكافآت الصغيرة بما في ذلك العملات المعدنية المصنوعة من الشوكولاتة والحلوى والسكاكر والنوجا.

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ما اهميه ومعنى عيد الفطر؟

يصادف عيد الفطر نهاية شهر رمضان ، شهر الصيام المقدس، ويتم الاحتفال به خلال الأيام الثلاثة الأولى من شوال ، الشهر العاشر من التقويم الإسلامي (على الرغم من أن استخدام المسلمين للتقويم القمري يعني أنه قد يقع في في أي موسم من السنة).

يرمز عيد الفطر إلى الفضائل مثل الصبر والتقوى والثبات. إنه يوم احتفال حيث يحصل أولئك الذين يصومون خلال شهر رمضان على مكافآت التأديب الروحي الصارم والعبادة لمدة شهر.

اصنعيه بنفسك: هدايا عيد الفطر السعيد

أنت بحاجة إلى هذه المواد:

ورق الكريب باللون البنفسجي والذهبي والأزرق والأصفر والوردي

أسطوانات مصنوعة من الورق المقوى

أشرطة ذهبية

ورق ابيض

ملصقات على أشكال نجوم ذهبية صغيرة

اشرطة مزدوجة

صمغ

تعليمات صنع هدايا عيد الفطر:

يقطع 11 × 11 بوصة مربعة من ورق الكريب الأرجواني الداكن أو الذهبي . تربط قطعة من الشريط على الوجهين بأنبوب الورق المقوى ، وضعيها على حافة واحدة من ورق الكريب ، ولفيها لتغطية الأنبوب . قومي بربط أحد طرفي أنبوب الورق المقوى. املئي الأنبوب بالحلويات. ثم قومي بربط الطرف الآخر بربطة ملتوية أخرى. قومي بقص شريط من ورق الكريب بلون مغاير ولصق مفرقعات هدايا عيد الفطر الاحتفالية . ارسم أقمارًا صغيرة على ورق أبيض ، وقومي بقصها. (نصيحة: لعمل شكل هلال ، ارسمي دائرة من جسم دائري صغير مثل غطاء زجاجة أو عملة معدنية ، ثم دائرة أصغر بداخله.) قومي بإلصاق الأقمار في وسط مفرقعات هدايا عيد الفطر ، مع لصق ملصق نجمة ذهبية صغيرة .

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