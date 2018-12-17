أضرار أكل السوشي وآثارها على الجسم

السوشي هو طعام ياباني شهير يصنع من الأرز المخلل

يعد السوشي من الوجبات المفضلة في مختلف أنحاء العالم، نظرًا لسمعته الطيبة كطعام منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حجم سوق السوشي في المملكة المتحدة يقدر بـ69 مليون دولار سنويا. غير أن البروفيسور دانيل بولي والطبيب ديرك زيلر، من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، يقولان إن أعداد التونة زرقاء الزعانف وصفراء الزعانف بلغت مستويات"أزمة حرجة".

ويرجع الباحثان، اللذان كانا قد نشرا دراسة قيمة عن صيد الأسماك في العالم العام الماضي، سبب تراجع أعداد التونة إلى كونها مصدرا للحمض الدهني أوميجا 3 المفيد للقلب، ويضيف في هذا السياق إلى أن هناك ترويجاً كبيراً للـ"أوميجا 3" وفوائدها الصحية، ما يؤثر على استهلاك أسماك التونة بشكل خاص.

من ناحية أخرى، ذكر بولي أنه واثق من أن التونة، التي تقدم في مطاعم السوشي، تحتوي على ميكروبيدات بلاستيكية توجد في مستحضرات التجميل بما في ذلك الماكياج ومزيلات العرق. وأَضاف: "الميكروبيدات حبوب سامة تمتص كل الملوثات، وتبتلعها الأسماك الصغيرة التي تأكلها فيما بعد التونة".

ونوه بولي إلى "أنه أصبح لدينا اثنين إلى ثلاثة بالمئة من حجم أسماك التونة التي كانت موجودة قبل 200 عام". ورغم أن الطلب على أسماك التونة يرجع جزئيًا إلى الفوائد الصحية للسوشي، قال زيلر: "إنه ليس من الضروري أن يكون جيدًا بالنسبة لنا، نظرًا لأنه يمكن أن يحتوي على مستويات عالية من الزئبق، وثنائي الفينيل متعدد الكلور، وهذه مواد كيميائية مسببة للتلوث توجد في المجاري المائية ويخشى أنها وراء إصابة الأنسان بالسرطان".

وحث الباحثان المستهلكين على تناول الأسماك الأقل إبهارًا مثل الأنشوجة والسردين. يشار إلى أن السوشي هو طعام ياباني شهير يصنع من الأرز المخلل مع تغطيته بشرائح سمك نيئة أو مقلية مستطيلة منزوعة الجلد أو يلفّ الأرز حول حشوات مختلفة من المأكولات البحرية أو الخضروات.

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