4 فواكه تخلصك من الكوليسترول المرتفع

الفراولة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئة

ارتفاع الكوليسترول في الجسم يعرضك للكثير من المشاكل الصحية، وحتى تتخلص من نسبة الكوليسترول العالية بجسمك تناول هذه الفواكه.

1- الأفوكادو:

ينصح الأطباء بتناول نصف ثمرة أفوكادو يومياً مع إتباع نظام غذائي صحي فهذا الأمر يساعد بشكل كبير على الحد من نسبة الكوليسترول السيئة في الجسم.

2- الجريب فروت:

ينصح الأطباء بتناول نصف ثمرة جريب فروت يومياً قبل وجبة الإفطار ووفقا لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية فإن الجريب فروت يمكن أن يساعد على خفض الكولسترول لأن به خصائص مضادة للأكسدة.

3-عصير البرتقال:

يحتوي عصير البرتقال على مادة تسمى "ستيرول" وهي تقلل نسبة الكوليسترول في الكلي لذلك ينصح الأطباء بشرب كوب من عصير البرتقال يومياً.

4- الفراولة:

وفقاً للعديد من الدراسات فإن الفراولة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئة في الجسم لذلك ينصح الأطباء بتناول ما بين 10 و 15 ثمرة فراولة يوميا.

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