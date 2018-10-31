أضرار ومخاطر تناول البطاطا بكثرة

استهلاك الحامل لكميات كبيرة من البطاطا قبل فترة الحمل تصيبهم بالسكري

أظهرت دراسة نشرت نتائجها المجلة العلمية البريطانية British Medical Journal الأربعاء 12 كانون الثاني 2016، أن استهلاك النساء لكميات كبيرة من البطاطا قبل فترة الحمل من شأنه زيادة مخاطر اصابتهن بالسكري خلال الحمل.

ويصيب سكري الحوامل النساء في نهاية الربع الثاني من الحمل. ويتعين مراقبة هذا الوضع ومعالجته لأنه ينطوي على مخاطر على الوالدة والطفل على السواء.

وتعتبر البطاطا من أكثر الأطعمة انتشارا في العالم كما أن استهلاكها موصى به من جانب السلطات الصحية في بلدان عدة مع أن بعض الدراسات خلصت الى أنها قد تؤثر سلباً على مستوى السكر في الدم بسبب احتوائها على كميات كبيرة من النشاء.

غير أن أثر البطاطا على النساء الحوامل لم يكن معروفاً.

ولهذا السبب قامت مجموعة من الباحثين الأميركيين من جامعة هارفرد بتحليل بيانات متعلقة بنحو 15 ألف امرأة أنجبن أطفالاً ولدوا بين عامي 1991 و2001.

ولم تكن أي من هؤلاء النسوة اللواتي تمّت متابعتهن في إطار دراسة بشأن صحة الممرضات، مصابة بالسكري قبل الحمل.

ومن أصل 21 ألف حالة حمل بطفل واحد، سجلت 854 إصابة بمرض سكري الحوامل.

وبعد الأخذ في الاعتبار لعوامل خطر اخرى للإصابة بسكري الحوامل من بينها السن ومستوى النشاط الجسدي والبدانة، خلص الباحثون بقيادة كويلين تشانغ إلى أن النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من البطاطا (أكثر من خمس حصص أسبوعيا) يواجهن ازدياداً لخطر الإصابة بالسكري خلال الحمل بنسبة 50 % مقارنة مع اللواتي يتناولن أقل من حصة واحدة اسبوعياً.

في المقابل، أدى استبدال حصتين أسبوعيا من البطاطا بأنواع من الخضروات أو الحبوب الى تقليص خطر الإصابة بسكري الحوامل بنسبة تراوح بين 9 و12 %.

ولتوضيح هذه الظاهرة، تحدّث معدو الدراسة عن المؤشر المرتفع لمستوى السكر في البطاطا ما يؤدي الى ارتفاع سريع لمستوى السكر في الدم.

غير أنهم أقروا بأن هذه الدراسة تكتفي بدور المراقبة لتحديد الرابط بين عامل خطر ونسبة الإصابة بالمرض مشيرين تالياً إلى عدم التمكن من التكهّن بشأن أسباب الإصابة بالمرض.

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