اضطراب الشخصية الحدية: الأسباب، الاعراض، طرق العلاج

اضطراب الشخصية الحدية، أعراض اضطراب الشخصية الحدية، أنواع اضطراب الشخصية الحدي، أسباب اضطراب الشخصية الحدي، مضاعفات اضطراب الشخصية الحدي، اضطراب الشخصية الحدية والحب، هل اضطراب الشخصية الحدية خطير؟ علاج اضطراب الشخصية الحدي، كل هذه المواضيع سيتم تناولها في هذا المقال.

كل شخص منا لديه سمات معينة في شخصيته وهذه السمات مختلفة ومتعددة ومتنوعة وإذا تجمعت مجموعة واحدة من السمات وكانت بشكل عالي ممكن أن تؤدي إلى حدوث اضطراب في الشخصية.

اضطراب الشخصية الحدية

اضطراب الشخصية الحدية Borderline personality disorder أو ما يسمى اضطراب الشخصية لعدم انتظام من المشاعر، ويكون الشخص لديه شعور الخوف من الهجران ومن أن الناس تبتعد عنه وتهجرهـ وتفكيره يكون إما أبيض أو أسود، والناس تكون عندهم مصنفيين، ومريض اضطراب الشخصية الحدية لا يستطيع أن يوصف نفسه لأنه ممكن أالأشياء التي يمر بها ممكن أن تتغير، ويمر بفترات على الشخص يشعر كأنه انفصل عن الواقع ويوجد شعور غريب أنه غير موجود في الحياة الحقيقة، ويكون أيضاً لديه اندفاعية عالية فجأة ممكن يقرر أن يترك عمله، أو يتزوج، أو يسافر، كلها قرارات اندفاعية عالية.

أعراض اضطراب الشخصية الحدية

تقلّبات في المزاجية ما بين الشعور بالسعادة إلى الشعور بالضيق.

فقدان الأعصاب والسيطرة على الأفعال التي تصدر منك.

الشعور بالفراغ الكبير

يسبب تشويش في صورة الشخص لنفسه

التصرف بطريقة طائشة ومتهوّرة مثل تعاطي المخدرات والقيادة المتهوّرة والاستقالة من وظيفة جيدة دون أن يؤمن نفسه بوظيفة أخرى.

تحدث نوبات من فقدان الصلة بالواقع تتراوح من ساعات لأيام.

التفكير بالانتحار من وقت لآخر.

عدم الاستقرار في العلاقات العاطفية.

الشعور المستمر بالخمول والكسل.

العدوانية.

مشاكل في العلاقات.

أنواع اضطراب الشخصية الحدي

النوع الحدي المثبط The Discouraged Borderline

النوع الحدي المندفع The Impulsive Borderline

النوع الحدي العدواني The Petulant Borderline

النوع الحدي المدمر للذات The Self-Destructive Borderline

أسباب اضطراب الشخصية الحدي

الجينات

الاضطرابات الدماغية مثل عدم عمل مناطق معينة في الدماغ مسؤولة عن العاطفة والشعور، واختلال كيمياء الدماغ ومستويات موادها مثل السيرتونين.

مضاعفات اضطراب الشخصية الحدي

الإصابة باضطرابات نفسية مثل اضطرابات في الأكل، التوتر، القلق، الاكتئاب، اضطراب ثنائي القطب، إدمان في الكحول.

الوقوع بمشاكل في الحياة مثل أذي النفس، التفكير بالانتحار، مخالفة قوانين، خسارة الوظائف الجيّدة والتعليم.

اضطراب الشخصية الحدية والحب

الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية يميل إلى عمل علاقات كثيرة ولكن المدة قصير، قد تقع بالحب بسرعة، من ثم يخيب أملك بسرعة، والعلاقات تكون إما مثالية وإما مروِّعة دون حلول وسطية، وقد يُصاب عائلتك ومن حول بصدمات عاطفية وذلك بسبب الانتقال السريع من التقييم المثالي إلى الغضب والكره وعدم الرغبة برؤية الشخص.

هل اضطراب الشخصية الحدية خطير؟

نعم، يعتبر اضطراب الشخصية الحدية مرض خطير وهو من الأمراض العقلية التي تتسبب في حدوث تقلبات بالمزاج ويتسبب في حدوث تقلبات حادة في المزاج، واضطراب الشدة العاطفية، وتكون اضطراب الشخصية غير المستقرة من الناحية العاطفية.

علاج اضطراب الشخصية الحدي

العلاج النفسي وذلك بمحاورة المريض من قبل الطبيب المُختص وفهمه وشرح المرض له إضافة إلى تدريبه على التحكّم بانفعالاته.

الأدوية مثل مضادات الاكتئاب لكن حتى الآن لم توافق مؤسسات الغذاء والدواء بشكلٍ رسمي على أي دواءٍ في علاج اضطراب الشخصية الحدي.

دخول المستشفى للسيطرة على اضطراب الشخصية الحدي لمنع إيذاء المريض نفسه أو إيذاء الآخرين.

الدعم النفسي مهم عن طريق دعمه نفسيًا وتقبّله والتثقيف حول هذا اضطراب.

مشاهير مصابون باضطراب الشخصية الحدية

بيت ديفيدسون

ياسمين الخطيب

مارلين مونرو

أنجلينا جولي

ميجان فوكس

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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