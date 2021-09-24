اضطراب المعدة عند الأطفال..الأسباب والعلاج

اضطراب المعدة عند الأطفال ليس شيئًا ممتعًا بالنسبة للطفل والأم، وعادة ما يشعر البعض بالحيرة حيال كيفية مساعدة الطفل على الشعور بالتحسن.



ومن خلال هذه المقالة، سنلقي نظرة على أكثر الأسباب شيوعًا التي تؤدي إلى اضطراب المعدة عند الأطفال، إلى جانب بعض العلاجات التي يمكن اللجوء إليها لتهدئة هذه الحالة.

علامات اضطراب المعدة عند الأطفال

على الرغم من أن الأطفال وخاصة الرضع لا يمكنهم الكلام، إلّا أنه يمكن للأم المتيقظة اكتشاف العلامات التي تدل على أن بطن طفلها تؤلمه وتسبب الضيق له، ومن بين هذه العلامات:

البكاء أكثر من المعتاد

البصق أو القيء

رفض الأكل

اضطرابات نوم جديدة وغير معتادة

الإسهال أو الإمساك

لغة جسد متوترة مثل شد العضلات أو عدم القدرة على السكون

أسباب اضطراب المعدة عند الأطفال

الغازات

بكل بساطة، قد تكون الغازات أحد الأسباب المحتملة وراء آلام بطن طفلك، حيث أن الجهاز الهضمي الجديد للطفل ليس دائمًا آلة جيدة التزييت، ويمكن أن تتسبب عوامل مختلفة في حدوث فقاعات البطن المزعجة.

ولكن لحسن الحظ، على الرغم من أن غازات الطفل قد تجعله لا ينام في بعض الليالي، إلّا أنها ليست ضارة في العادة ويمكن علاجها والتخلص منها.

الإمساك

وفي وقت مبكر من حياة طفلك، قد يقوم بتغيير الكثير من الحفاضات، حيث قد يصل إلى 12 مرة في اليوم، وعادة ما يتباطأ ذلك بعد الأسابيع القليلة الأولى، ومن ثم يزيد مرة أخرى بعد أن يبدأ الطفل بتناول الأطعمة الصلبة.

وعادة ما تكون الأمهات على دراية بأنماط براز أطفالهن، لذا في حال لم يقم الطفل الصغير بتوسيخ العديد من الحفاضات كالمعتاد، فمن المحمل أن يكون سبب ألم البطن ناتجًا عن الإمساك.

مكونات الحليب

من الممكن دائمًا ألّا تتوافق المكونات الموجودة في حليب الأطفال مع الجهاز الهضمي، حيث يحدث اضطراب المعدة عند الأطفال أحيانًا عند الانتقال من حليب الثدي الطبيعي إلى الحليب الاصطناعي.

الحساسية

نسبة صغيرة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الحساسية الغذائية، لذا في حال بدا أن طفلك الصغير يعاني من الألم بعد تناول الوجبات، فقد يكون ذلك مرتبطًا بنظامه الغذائي، وقد تشمل الأعراض الأخرى لحساسية الطعام التقيؤ، القشعريرة، انتفاخ الشفتين أو الوجه، صعوبة في التنفس، الطفح الجلدي.

ارتجاع المريء

يمكن أن يكون البصق مصحوبًا بسوء التغذية وآلام المعدة بالنسبة للأطفال المصابين بمرض الارتجاع المريئي، والسبب هو ارتفاع الأحماض الزائدة في المعدة إلى المريء مسببة إحساسًا بالحرقان غير السار للطفل الصغير.

كيفية تهدئة اضطراب المعدة عند الأطفال

تمرين الدراجة للطفل

في هذا التمرين، ستقوم الأم بتحريك أرجل طفلها وكأنه يقود دراجة، وذلك بهدف التخفيف من آلام الغازات من خلال إشراك عضلات البطن وبالتالي مساعدة الطفل على إخراج الغازات.

النظام الغذائي

إذا كان هناك شك بأن الأطعمة الموجودة في نظام الطفل الغذائي تسبب له مشاكل في الجهاز الهضمي، فيجب التحدث مع الطبيب أو اختصاصي التغذية حول احتمالية إصابة الطفل بالحساسية، وقد يوصون باتباغ نظام غذائي محدد للوصول إلى جوهر المشكلة.

معالجة مشاكل التغذية للأم

يمكن أن تكون الرضاعة الطبيعية بحد ذاتها سببًا خفيًا وراء اضطراب المعدة عند الأطفال، حيث إذا كانت الأم تعاني من زيادة إمدادات الحليب، فقد يبتلع الطفل الكثير من الهواء أثناء الرضاعة، وبالتالي زيادة الغازات.

تغيير الحليب الاصطناعي

إذا كنت تعطين الحليب الاصطناعي لطفلك، فقد تتمكنين من تهدئة آلام بطنه عن طريق تبديل الحليب واختيار التركيبة الجيدة الخاصة به، والخبر السار هو أنه يوجد هناك العديد من التركيبات التي صنعت خصيصًا للأطفال الذين يعانون من بطون حساسة.

الحرص على الترطيب الدائم

إن الأطعمة الصلبة التي يتناولها طفلك قد يكون لها تأثيرًا خطيرًا على الجهاز الهضمي، فمثلًا عند إصابة الطفل بالإمساك، يجب التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، إلى جانب زيادة ترطيب الطفل وإمداده بالسوائل اللازمة للمساعدة في تحريك البراز وإخراجه.

تبديل استراتيجية التشجؤ

بعض الأطفال يحتاجون إلى القليل من الجهد الإضافي لإطلاق الهواء والتجشؤ، وهنا يجب على الأم التفكير في تعديل استراتيجية التشجؤ لطفلها، فمثلًا يمكن تجربة تجشؤ الطفل في منتصف الرضاعة أو في وضع مختلف لدفع الغازات للخروج، وهذا سيحدث فرقًا كبيرًا.

إبقاء الطفل في وضع مستقيم بعد الرضاعة

إن إبقاء طفلك جالسًا بعد الرضاعة يسمح للجاذبية بالقيام بعملها المتمثل في إنزال الطعام إلى الجهاز الهضمي، وهي إحدى أهم طرق علاج اضطراب المعدة عند الأطفال، ومن المهم أيضًا عدم السماح لطفلك بالاستلقاء لمدة 30 دقيقة بعد الرضاعة كي لا تتفاقم أي مشكلات لديه في معدته.

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