10 مأكولات عدوّة للبشرة، احذريها!

الكافيين في القهوة يفرز هرمون الكورتيزول وهو الذي يزيد من نسبة القلق

بثور، حبّ شباب، تجاعيد، طفح جلديّ...؟ لا تعلمين لماذا تظهر هذه الشوائب على بشرتكِ؟ السبب يكمن في بعض المأكولات التي تتناولينها، فهل تعلمين أنّ هناك بعض المأكولات التي تدمرّ الكولاجين وبالتالي تسرّع من عمليّة شيخوخة البشرة وبعض المكوّنات الأخرى تتسلّل إلى الهرمونات وتخرّبها ما يساهم في ظهور الشوائب على البشرة؟ سنزوّدكِ بلائحة تضمّ 10 مأكولات عدوّة للبشرة، احرصي على تناولها باعتدال كي تحافظي على جمالكِ.

المشروبات الغازيّة: تحتوي على كميّات كبيرة من السكّر ومواد أسيديّة تؤذي البشرة وتجرّدها من إشراقها. إلجئي إلى المياه، فهي تحتوي على 0 سعرة حراريّة وتطرد السموم من البشرة.

الملح: هل تلاحظين انتفاخاً في وجهكِ وخصوصاً عند منطقة العيون؟ إنّها نتيجة تناول المأكولات المالحة بكثرة. لتخفيض نسبة الصوديوم في الجسم، تناولي المأكولات التي تحتوي على البوتاسيوم واشربي ما لا يقلّ عن ليتر ونصف من المياه يوميّاً.

القهوة: إنّ الكافيين الموجود في القهوة يساهم في إفراز هرمون الكورتيزول وهو الهرمون الذي يزيد من نسبة القلق. هذا الهرمون يسرّع شيخوخة البشرة وظهور التجاعيد. حاولي شرب القهوة التي لا تحتوي على الكافيين.

المقالي: تحتوي المقالي على الدهون التي تبطىء الدورة الدمويّة ما يسبّب إنغلاقاً في مسام البشرة وبالتالي ظهور البثور ومختلف الشوائب.

السكر: يكسّر السكر الكولاجين في البشرة وبالتالي يساهم في ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. السكر يرفع أيضاً مستوى الأنسولين في الدمّ ما يؤدي إلى ظهور الشوائب على البشرة.

الشوكولا: كشفت دراسة هولنديّة أنّ الشوكولا يزيد من نسبة مادّة Interleukin التي تؤدي إلى حدوث التهابات في الجسم، تُتَرجم على البشرة عبر ظهور البثور.

الحليب: العديد من أختصاصيّ الجلد يصفون للمرضى الذين يعانون من حبّ الشباب والأكزيما بالابتعاد عن الحليب للحصول على بشرة نقية. والعديد ممن توّقفوا عن شرب الحليب، لاحظوا أنّ بشرتهم باتت أكثر إشراقاً. هل تعلمين لماذا؟ لأنّ معظم المزارع تحقن البر بالهرمونات لزيادة إنتاج الحليب، وبالتالي عندما نشرب الحليب أو نأكل الجين، نستهلك بطريقة غير مباشرة هذه الهرمونات التي تؤدي إلى إصابة الجسم بالتهابات تؤثر هلى مظهر البشرة وتؤدي إلى تكوّن البثور.

اللحوم المصنّعة: إنّ المزارع لا تطعم الحيوانات موادّ طبيعيّة بل هرمونات ومضادات حيويّة في سبيل تسمينهم وليس تزويدهم بالصحّة. عندما نتناول لحوم هذه الحيوانات، نُدخل إلى أجسامنا هذه المواد التي تخرّب الهرمونات في الجسم وبالتالي تؤدي إلى ظهور البثور والشوائب على البشرة. إضافة إلى ذلك، يصعب هضم اللحوم أكثر من أيّ مأكولات أخرى وفي حال لا نشرب كميّة كافية من المياه أو نتناول مأكولات غنيّة بالألياف، يمكن أن تعلق اللحوم في جهازنا الهضميّ ما يؤدي إلى انتشار السموم في الجسم.

المحلّيات الإصطناعيّة: مثل الأسبرتام، هي موّاد كيميائيّة لا يجب أن تدخل إلى جسمنا لأنّها تخلق إلتهابات فيه، والأسوأ أنّ جسمنا يخزّن هذه الموّاد.

الغلوتين: هو البروتين الموجود في القمح. 40% من البالغين في الولايات المتّحدة فقط يعانون من حساسيّة الغلوتين. الحساسيّة التي نعانيها في جسمنا تظهر على بشرتنا وتُترجم بالبثور والشوائب. الجئي إلى الطبيب للقيام بفحص حساسيّة الغلوتين وفي حال أتت النتيجة ايجابيّة، توّقفي عن تناول الأطعمة مثل الباستا، الخبز، الحلويات، الشوفان، البيتزا والأرّز.

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