عروس 2021: اطرحي هذه الأسئلة على نفسك قبل البدء بعلاقة جديدة

في كثير من الأحيان تكون البداية هي إحدى أصعب مرحلة في العلاقة، ففي حين قد تكون مرحلة شهر العسل حقيقية، إلا أن البداية هي أيضًا مرحلة تأسيس العلاقة، ولذلك يجب أن تكوني واثقة من عدة أمور وقادرة على الإجابة على الأسئلة التالية قبل الارتباط:

هل أنا بخير وقادرة على الاستقلال عن شريكي؟

أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها قبل الدخول في علاقة هي صحتك النفسية، فيجب أن تكوني مستقلة عن شريكك، مما يضمن عدم انهيارك إذا فشلت العلاقة.

هل هذه العلاقة متوافقة مع شروطي ومعاييري؟

يجب أن تكون العلاقة التي توشكين على بدئها مناسبة لمعاييرك وشروطك، ويجب أن تكون معايير هذه العلاقة متقف عليها من البداية مع شريكك.

هل لدي القدرة على حب هذا الشخص؟

يجب أن تتأكدي من شريكك يحبك، وأنكِ قادرة على مبادلته هذا الحب، لأن علاقات الحب من طرف نادرا ما تنجح.

هل هذا الشخص يجعلني أشعر بالأمان والراحة؟

أحد أهم مفاتيح العلاقة السعيدة هو الشعور بالأمان والثقة، ومن المهم جدًا أن تشعري أن الشخص الذي تخططين للارتباط به يجعلك تشعرين بالأمان والحب.

هل يستطيع هذا الشخص التعامل مع احتياجاتي أيضًا؟

من الضروري أن تتمكني من التركيز على احتياجات شريكك، ولكن من الضروري أيضا أن تقومي بتقييم قدرة شريكك على التعامل مع احتياجاتك، فلا تتجاهلي احتياجاتك في البداية حتى لا تندمي لاحقا.

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