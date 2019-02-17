5 أطعمة سحرية تزيد من حجم الثدي

البيض من أهم العوامل لتكبير حجم الثدي.

يتأثر حجم الثدي بعدة عوامل منها الوراثة والتغذية والحالة الصحية العامة للمرأة، وإذا كنت تعانين من ثدي صغير وترغبين بزيادة حجم ثديك لمظهر أكثر أنوثة، فالحل في التغذية. فكبر حجم الثدي يعتمد بالأساس على معدل الهرمونات بالجسم.

1- تناول البيض بشكل يومي بالإضافة إلى إدخال العديد من البروتين في حميتك كصدور الدجاج أو صدور الديك الرومي والسمك يدعم مد جسمك بالبروتين بشكل مركز وهو من أهم العوامل لتكبير حجم الثدي.

2- تناول الشوفان والقمح يزيد من إنتاج جسمك للاستروجين وهو الهرمون النسائي المسئول عن حجم الثدي.

3- تناول التوت والفراولة بقدر كبير لتحفزي نمو خلايا الثدي.

4- مزج معلقة صغيرة من الحلبة مع معلقة صغيرة من الشمر ثم غليها لمدة 3 دقائق ثم القيام بتصفيته وشربه من 2-3 مرات يومياً.

5- تناول مشروب النعناع الساخن لـ 3 أو أربع مرات يومياً لأسبوع يقلل من مستوى التوستيرون بالجسم مما يعادل تأثيره حيث إن نسبة التوستيرون العالية بجسم المرأة تؤثر في صغر حجم الثدي وزيادة ظهور الشعر الغير مرغوب فيه.

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