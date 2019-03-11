5 أطعمة تقي من مرض السكر

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الكريسيتين

قدرت الدراسات الحديثة أن يصل عدد المصابين بمرض السكري في العالم إلى 328 مليوناً بحلول عام 2030. اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي تعرفكم إلى أبرز المأكولات، التي تؤمن الوقاية من مرض السكري، للعمل على إدخالها ضمن النظام الغذائي اليومي المتّبع، وهي كالآتي:

- الألياف الغذائية:

استناداً إلى أحدث الأبحاث العلمية، فإنَّ تناول ما بين 25 _ 50 جراماً من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية يومياً يعمل على تبلور نسبة السكر في الدم. لذا، ننصحك بإدخال الخبز الكامل، والحبوب الكاملة، والأرز الأسمر، والمعكرونة السمراء، والخضراوات إلى مائدتك اليومية.

- الشاي الأخضر:

تعددت الدراسات التي أثبتت منافع الشاي الأخضر للوقاية من أمراض القلب والشرايين، ناهيك من دوره الإيجابي في تحسين امتصاص الجسم للسكر. لذا، ننصحك بشرب الشاي الأخضر يومياً مع عدم تحليته، خصوصاً في الفصل البارد.

- القرفة:

إنَّ إضافة القرفة إلى الأطباق اليومية يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم. فالقرفة تجعل خلايا الجسم حساسة في التفاعل مع الانسولين.

- التفاح:

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الكريسيتين، وهي المادة التي تحمي بنسبة 20 % من الإصابة بمرض السكري، علماً أنَّ هذه المادة موجودة في البصل والبندورة والتوت.

- اللبن (الزبادي):

اللبن غنيّ بالبروتينات والكالسيوم، وهو يعمل على خفض مقاومة الخلايا للانسولين.

ينصح بتناوله كوجبة خفيفة (سناك) قبل النوم.

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