10 أطعمة مفيدة لتخفيض الكوليسترول الضار في الجسم

يتمتع الشاي الأخضر بمقدرة على خفض نسبة الكوليسترول الضار

يعاني الكثيرون من مشاكل البدانة وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ويعود ذلك إلى نوع الأطعمة الحاوية على كمية كبيرة من الدهون، ويمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة في القلب.

ويعتبر تغيير النظام الغذائي المتبع الحل الأمثل لهذه المشكلة، وذلك باستبدال الأطعمة الضارة الغنية بالدسم بأخرى صحية، وهذه مجموعة من هذه البدائل الصحية التي تساعد على تخفيض نسبة كوليسترول الدم دون الحاجة للأدوية، بحسب موقع ذا سينس أوف إيتنغ الإلكتروني.

1- الشوفان

من مزايا نبات الشوفان أنه يمنع امتصاص الكوليسترول من قبل الدم، ويمكن تناول ثلثي كوب من محلول الشوفان بشكل يومي للحفاظ على تركيز الكوليسترول عند المستويات الطبيعية، وبينت التجارب أن كل 1 غرام من الشوفان يقلل نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 1%.

2- السلمون والأسماك الدهنية

تعد أحماض أوميغا 3 الدهنية من عجائب الدنيا الصحية، فهي تساعد على الوقاية من أمراض القلب والخرف والزهايمر والعديد من الأمراض الأخرى، وأضافت دراسة حديثة فائدة أخرى لهذه الأحماض بقدرتها على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار ورفع مستوى الكوليسترول المفيد في الدم.

3- المكسرات

أظهرت دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة 5.4 لدى الأشخاص الذين تناولوا حوالي 40 غراماً، من المكسرات بشكل يومي على مدى شهر كامل، بالإضافة إلى دور المكسرات في الوقاية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

4- الشاي الأخضر

يقدم الشاي الأخضر العديد من الفوائد لصحة الإنسان، ويتمتع بمقدرة على خفض نسبة الكوليسترول الضار وزيادة كمية الكوليسترول المفيد، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تفيد في الوقاية من السرطان والعديد من الأمراض الأخرى.



5- البقوليات

وجد باحثون من جامعة ولاية أريزونا التقنية، أن إضافة نصف كوب من البقوليات إلى الحساء يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم بنسبة تصل إلى 8%، والبقوليات من الأطعمة الصحية للقلب، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على إبطاء سرعة امتصاص الكوليسترول.

6- الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على مواد مضادة للأكسدة، تساعد على بناء الكوليسترول المفيد في الجسم، وفي دراسة نشرت عام 2007 في مجلة "إي جي سي إن"، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا مسحوق الكوكا على مدى 12 أسبوعاً، ازدادت لديهم كميات الكوليسترول المفيد بنسبة 12% بالمقارنة مع المجموعات الأخرى.

7- - الخرشوف

يساعد تناول نبات الخرشوف على منع إنتاج الكوليسترول الضار في الجسم، وتحتوي بعض أنواع الأدوية المستخدمة لخفض نسبة الكوليسترول على مركبات مشابهة لتلك التي يحتويها الخرشوف، وأظهرت تجارب أجريت على بعض المرضى أن تأثيره في هذا المجال يمكن أن يفوق تأثير الأدوية.

8- الثوم

من المعروف عن الثوم قدرته على تنظيف الدم ومنع تراكم الترسبات الضارة فيه، وهذا يساعد على الوقاية من أمراض القلب وانسداد الشرايين، كما ثبت أن تناول فصوص الثوم الطازجة يسهم بشكل فعّال في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

9- زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أهم الزيوت النباتية المفيدة للصحة، وهو غني بالأحماض غير المشبعة الأحادية المفيدة لصحة القلب، والتي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

10- السبانخ

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول نصف كوب من الأطعمة الغنية بمادة اللوتين كالسبانخ والخضروات الورقية، يساعد على الوقاية من النوبات القلبية والجلطات الدموية، من خلال منع تراكم الكوليسترول الضار في الأوعية الدموية.

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