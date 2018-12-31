لن تصدقوا! فوائد التبول أثناء الاستحمام

من فوائد التبول أثناء الاستحمام ترشيد استهلاك المياه

يعد الاستحمام من أهم المنظفات الشخصية لدى كل فرد، وهو نظافة للجسد بأكمله وهناك أشخاص لا يحبون التبول أثناء الاستحمام ولكن على العكس فهناك العديد من الفوائد للتبول في هذا وقت سوف نتعرف عليها وهو أمر مهم للغاية ولا يستهان به، فعليك أن تجرب فقط هذا الأمر للتأكد من صحة كلامنا هذا.

فوائد التبول أثناء الاستحمام:

1- ترشيد استهلاك المياه: فقط عند التبول أثناء الاستحمام يمكنك توفير ما يعدل 27 في المئة من معدل استخدام المياه اليومي للشخص، كما يمكنك فعل ما يعادل 7 مرات بول في اليوم وبذلك عند فعلها مرة أثناء الاستحمام يوميًا فقد ترشد استهلاك المياه المستخدمة لك وسوف تلاحظ هذا بعد مرور فترة من الوقت.

2- تعمل على قتل البكتريا في الجروح: إذا كان في جسدك أي جرح بسيط فعند نزول ماء التبول عليه قد تجعه يدبل في وقت قصير وهذا بالنسبة إلى ما إذا كان جرحًا صغيرًا أما إذا كان جرحًا عميقًا فعليك الذهاب إلى أحد الأطباء وعدم الاستهانة بهذا الأمر.

3- الحفاظ على بشرة نقية وصحية: تعد اليوريا الموجودة في ماء التبول من أكثر المواد استخدامًا في الكريمات ومرطبات البشرة، فهي تعطي للبشرة نضارة ونعومة وترطيبًا متكاملًا، وهذه المادة تساعد في علاج الحكة والطفح الجلدي والاحمرار وتهيج البشرة.

4- علاج التهابات أطراف القدم والتشققات الموجودة فيها: عند نزول ماء التبول الطازج على أظافر الأقدام التي يوجد فيها طفيليات أو فطريات فهي تعمل على تدبيلها ورجوعها إلى صحتها في ظرف يومين فقط وسوف تعرفون عند التجربة معنى هذا الكلام. لذا حاول بقدر المستطاع التبول أثناء الاستحمام فهي عادة صحية ليس سيئة.

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