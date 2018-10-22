هذه الأطعمة للحد من ارتفاع ضغط الدم

تناول الأطعمة غنية بالبوتاسيوم تساعد على منع ارتفاع ضغط الدم

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب المليار فرد في أنحاء العالم مسببًا شعوراً بالخوف خاصة أنه يطلق عليه «القاتل الصامت».

وعلى الرغم من ضرورة الالتزام بالأدوية الموصوفة من قبل الطبيب إلا أن تناول بعض الأغذية يوميًا قد يساعد في تجنب هذا المرض والتخفيف منه.



وكشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الموز والبطاطا الحلوة والسبانخ كل يوم يمكن أن تساعد فى ذلك حيث أن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم وهو الفيتامين الذى يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم عن طريق موازنة مستويات الملح داخل الجسم.



وأظهرت البحوث الجديدة أن البوتاسيوم مفيد بنفس طريقة مدرات البول، والأدوية التى تستخدم عادة لخفض ضغط الدم المرتفع. ولكن ما يبدو صعبا بالنسبة للمرضى هو أن النسبة الموصى بتناولها من البوتاسيوم هي 4.2 جرام من البوتاسيوم، وهو ما يعادل 11 ثمرة من الموز.



ويوضح أحد القائمين على الدراسة أن تناول نظام غذائى غني بالبوتاسيوم يشابه تماماً أخذ مدرات البول، لافتاً إلى أن تقليل تناول الملح هو وسيلة راسخة لخفض ضغط الدم. وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه مسئول عن 51% على الأقل من الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية و45% من الوفيات الناتجة عن الإصابة بأمراض القلب.



لحصول على ما يكفي من البوتاسيوم يومياً، يؤدي إلى توازن السوائل في الجسم بشكل صحيح، فالبوتاسيوم من المعادن المهمة للحفاظ علي توازن الشوارد في مجرى الدم . وأيضاً الصوديوم والكالسيوم من المعادن الأساسية التي تساعدك في الحفاظ على توازن الماء في الجسم .



وبالاضافة للموز والبطاطا والسبانخ، يوجد البوتاسيوم في كثير من الأطعمة مثل الحليب والفاكهة المجففة.



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