10 فوائد للكراوية ستشجّعك على تناوله

من أشهر فوائد الكراوية المعروفة والشائعة هي مقاومتها للمغص

الكراوية هي عبارة عن مزيج من بهار أو بذور الكراوية، وكمية من الأرز المطحون، والسكر، وتعلوها طبقة من جوز الهند، والفستق الحلبي واللوز المنقوع المقطع إلى شرائح.

1- من أشهر فوائد الكراوية المعروفة والشائعة هي مقاومتها للمغص، سواء للصغار أو الكبار، فهي تستطيع أن تهدئ المعدة وهو الأمر الذي ينتج عنه القضاء على المغص، كما أنها تقوم بالقضاء على الغازات المسببة للمغص.

2- يمكن استخدام الزيت المستخرج من الكراوية وخلطه مع زيت الزيتون البكر، ودهان المفاصل والعظام للتقليل من آلالام التي تصيب المفاصل والتى تنتج من التهابات العظام و التهابات المفاصل.

3- تعمل على تقليل نسبة التضخم التي تصيب الغدة الدرقية، وذلك فى حالة الإنتظام على تناولها لمدة ثلاث شهور متتالية، مرة صباحاً بعد تناول وجبة الإفطار ومرة مساءاً قبل النوم مباشرة، و ذلك من خلال غلى كوب من الماء جيدًا وإضافة ملعقة صغيرة من بذور الكراوية الجافة إليه، على أن تتم تغطيتها مدة ربع ساعة.

4- لها القدرة على تقليل معدل السكر فى الدم، وهو الأمر الذي يجعل مريض السكر، حريص على تناول الكراوية.

5- تعد الكراوية فاتحة للشهية، وعلى الأشخاص الذين يعانون من فقد الشهية تناولها يومياً، بمعدل كوب أو اثنين خلال اليوم.

6- يعد الزيت المستخرج من حبوب الكراوية هو مكمل غذائى و ذلك لأحتوائه على كم هائل بنسب عالية من العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان.

7- تعمل على ضبط معدل الكوليسترول في الدم من خلال تقليل نسبة الكوليسترول الضارة في الدم.

8- لها دورًا قويًا في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب.

9- تعمل على إزالة الروائح الكريهة وغير المرغوب فيها من الفم، وبتناولها يظل الفم ذو رائحة جيدة.

10- قضى على الانتفاخات التي تصيب البطن و ذلك يكون من خلال عملها على تهدئة وارتخاء العضلات الموجودة داخل المعدة أو تلك الموجودة في الأمعاء.

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