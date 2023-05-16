إطلالات أيقونية من مهرجان كان السينمائي عبر التاريخ.. شارون ستون جريئة في 1995

تبدأ فعاليات مهرجان كان في المدينة الفرنسية كان من السادس عشر وحتى السابع والعشرين من مايو لهذا العام، يكرم هذا العام أفضل صناع الأفلام في أوروبا وأبرز ممثلين وممثلات الحقب المتتالية على الصناعة الفرنسية للأفلام والذي أبرزهم لهذا العام الممثلة كاثرين دينوف. ويعرض ضمن هذا العام أول انتاج سينيمائي لأول دار أزياء وهي سان لوران من أنتوني فاكاريللو خلال المهرجان لهذا العام.

السجادة الحمراء في كان

يعتقد البعض أن السجادة الحمراء فقدت بريقها لكن ليس بالنسبة للسجادة الحمراء في مهرجان كان ففي هذا الحدث السحري على امتداد ساحل الريفيرا الفرنسية الساحرى تتموضع الفنانات والمدعوين الى الحفل بكل فخر وتألق بتصاميم المصممين الأكثر ابداعا وتجددا لاطلالات تذكر على مر التاريخ واليكي اجمل ثلاث اطلالات على مر تاريخ هذا المهرجان.

أجمل الإطلالات التاريخية في مهرجان كان:

شارون ستون باطلالة من فالانتينو عام 1995

باطلالة وصفت بالصادمة والجريئة للجنة المهرجان، طلت الممثلة الأمريكية شارون ستون بتصميم من فالانتينو جارافاني عام 1995 وصف بالفاضح والمثير. فقد أخذت شارون على عاتقها المجازفة وكسر واحد من أكثر أعراف وقوانين المهرجان الصارمة وهي عدم ارتداء شورت أو تنورة قصيرة. ولكن نجحت الممثلة في خطف الأنظار وبدت غاية في الجمال.

بريانكا تشوبرا عام 2019 باطلالة من جورج حبيقة

باطلالة خالية من العيوب حطفت الممثلة والمغنية بريانكا تشوبرا الأنظار عام 2019 بتصميم أبيض من المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، فبدت اطلالتها وكأنها مستوحاة من جريس كيلي أميرة موناكو ونسقت معه عقد من الألماس النقي.

ريهانا بتصميم خاص من ديور كوتور عام 2017

لم نكن متأكدين ما اذا كانت ريهانا آخر الحاضرين وقتها أو لا لكن بلا شك كانت اطلالتها هي الختام الرائع لمهرجان كان في ذلك الوقت. دراماتيكية عالية كما اعتدنا دائما على أسلوب ريهانا وجرأة وتفرد في التصميم واضافات اكسسوارات مثالية. كل هذه العوامل شكلت اطلالة كاملة رائعة بلا أخطاء كقماش التافتا الأبيض الذي اختاره المصمم راف سيمونز بعناية لريهانا.

ناعومي كامبل بفستان من روبيرتو كافاللي عام 2010

برزت اطلالات العارضة البريطانية الأيقونية ناعومي كامبل في تلك الآونة بشكل لا يصدق، ودائما ما أثمرت تعاوناتها مع المصممين المختلفين عن اطلالات رائعة تسجل في دفاتر التاريخ. الا أن اطلالتها من المصمم الايطالي روبيرتو كفالي عام 2010 جسدت روعة وجمال الحرفة الايطالية العالية في ذلك الوقت بفستان من خيوط الأورجانزا المذهب متقن الصنع وماكياج هادئ يبرز ملامحها القوية صنعت نايومي لحظة جمالية لا تنسى في مهرجان كان.