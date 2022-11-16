اعتلال الشبكية السكري وتأثيره على البصر لقد أصبح مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تشكل مخاوف صحية عالمية. يحدث السكري عندما لا يتمكن جسمك من الاستفادة الفعالة من الأنسولين الذي ينتجه أو عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين. في كلتا الحالتين ، هناك خطر ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم أو ارتفاع السكر في الدم.

أما ما يثير القلق بشأن هذا المرض فهو انه قد يؤدي للإصابة بالعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) .

ما هو اعتلال الشبكية السكري؟

يُعد اعتلال الشبكية السكري أحد مضاعفات مرض السكري ، وينتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم التي تلحق الضرر بالجزء الخلفي من العين (شبكية العين). يمكن أن يسبب العمى إذا ترك دون تشخيص ودون علاج. ومع ذلك ، عادةً ما يستغرق اعتلال الشبكية السكري عدة سنوات للوصول إلى مرحلة يمكن أن تهدد بصرك.

اعتلال الشبكية السكري وتأثيره على البصر

طرق تأثير ارتفاع السكر في الدم على عينيك

يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم أو مرض السكري على عينيك بعدة طرق. أولاً يمكن أن يتسبب الجلوكوز الزائد أو السكر في مجرى الدم في تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك العينين. يمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من أمراض العيون بما في ذلك:

الوذمة البقعية: يمكن أن يسبب تسرب الأوعية الدموية الناجم عن مرض السكري انتفاخًا في البقعة ، مركز الشبكية المسؤول عن الرؤية المستقيمة .

إعتام عدسة العين: تراكم غائم في عدسة العين .

الجلوكوما: تلف الأوعية الدموية في شبكية العين ، مما يؤدي إلى تكوين أوعية جديدة غير طبيعية

اعتلال الشبكية السكري: عندما تتسبب التغيرات في الأوعية الدموية في شبكية العين إما في تسرب الأوعية الدموية أو نمو غير طبيعي للأوعية الدموية الجديدة على سطح الشبكية .

اعتلال الشبكية السكري وتأثيره على البصر

أعراض اعتلال الشبكية السكري

في حين أن علامات اعتلال الشبكية السكري قد لا تكون ملحوظة في المراحل الأولية ، إلا أنه يمكن أن تؤدي إلى عدة مضاعفات. وتشمل هذه:

عوامات أو بقع سوداء في رؤيتك

تشوش الرؤية

تذبذب الرؤية

ثقوب في رؤيتك

فقدان البصر

اعتلال الشبكية السكري وتأثيره على البصر

كيفية الوقاية من اعتلال الشبكية السكري وأمراض العيون الأخرى

تغيير نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتخلي عن عادات نمط الحياة غير الصحية.

تنظيم مستويات السكر في الدم. وخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول أيضًا.

تجنب تناول الأطعمة التي يمكن أن تجعل مرض السكري لديك أسوأ.

الإقلاع عن التدخين واستهلاك الكحول .

إجراء فحوصات دورية للعين

يعتقد الخبراء أن فحص عينك بانتظام يمكن أن يساعد في اكتشاف أي مشاكل متعلقة بالعين. خاصة إذا كنت تعاني من مرض السكري.

خيارات العلاج

بالنسبة لاعتلال الشبكية السكري، فإن العلاجات الرئيسية هي: العلاج بالليزر - لعلاج نمو الأوعية الدموية الجديدة في الجزء الخلفي من العين (الشبكية) ولتقليل التورم في شبكية العين. وفي حالات اعتلال الشبكية السكري التكاثري ، لتثبيت بعض حالات الاعتلال البقعي.

بالاضافة الى الحقن ، استخدام أدوية يمكن أن تبطئ أو تعكس اعتلال الشبكية السكري.

وأخيرًا ، قد يُنصح بإجراء عملية جراحية للعين (vitrectomy) في حالة عدم توقف تسرب الأوعية الدموية في الشبكية وتسبب في حدوث ندبات.

المصدر: مايوكلينك ، NHS.UK

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