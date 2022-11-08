5 أسباب تزيد ألم المهبل بعد ممارسة الجنس بقدر ما قد يكون الجماع ممتعاً أحياناً، إلا أنه يمكن أن يكون مزعجًا لكثير من الناس. في الحقيقة، لا يمكن الاستمتاع بالجنس إلا عندما يكون آمنًا وبالتراضي ولا ينطوي على ألم غير ضروري.

غالبًا ما تشكو النساء بعد ممارسة الجنس من التهاب المهبل. وقد يكون ذلك إما بسبب الجماع الجنسي القوي والمكثف أو الاحتكاك، أو لأسباب أخرى سنتحدث عنها هنا:

5 أسباب تزيد ألم المهبل بعد ممارسة الجنس

قد يكون لديك مرض منقول جنسياً

غالبًا ما يكون التهاب المهبل بعد ممارسة الجنس علامة على الإصابة بعدوى مثل مرض القلاع المهبلي ، والذي يُعرف أيضًا باسم عدوى الخميرة المهبلية أو داء المبيضات الفرجي المهبلي ، الناجم عن جرثومة الخميرة التي تسمى المبيضات. يمكن أن يؤدي مرض القلاع إلى أعراض مثل الحكة وإفرازات مهبلية بيضاء سميكة. كذلك يمكن أن تكون الأسباب الأخرى الأكثر إثارة للقلق هي العدوى المنقولة جنسياً، والتي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وتشمل هذه: الكلاميديا ​​والسيلان أو الهربس التناسلي.

5 أسباب تزيد ألم المهبل بعد ممارسة الجنس

قد يكون سببه التهاب المسالك البولية

يمكن أن تسبب عدوى البول أو المعروفة باسم عدوى المسالك البولية (Urinary Tract Infection) انزعاجًا مهبليًا وحرقًا بعد الجماع. قد يكون هذا مصحوبًا بألم في الظهر وكثرة التبول والحاجة إلى التبول والشعور بأن المثانة لا تزال بحاجة إلى التفريغ.

5 أسباب تزيد ألم المهبل بعد ممارسة الجنس

قد يكون سببه حساسية اللاتكس

إذا كانت العدوى المهبلية تتميز بالحكة في المنطقة التناسلية ولم يكن لديك أي عدوى بكتيرية، فقد يكون السبب حساسية تجاه الواقي الذكري أو مادة اللاتكس. في حين أنه من الضروري استخدام الحماية المطلوبة اثناء ممارسة الجنس، يجب عليك أيضًا التأكد من أنك لا تعاني من حساسية من مادة اللاتكس - المادة المستخدمة في صنع الواقي الذكري. إذا كان الأمر كذلك ، تحدثي إلى طبيبك وناقشي طرق منع الحمل الأخرى.

5 أسباب تزيد ألم المهبل بعد ممارسة الجنس

قد يكون سببه التغيرات الهرمونية

أحياناً يمكن أن يكون سبب ألم المهبل مرتبطاً بالتغيرات الهرمونية ، خاصة اثناء الحمل أو سن اليأس أو في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث. يمكن أن تؤدي التغيرات في الهرمونات إلى جفاف المهبل ، مما قد يؤدي إلى احتكاك مفرط وبالتالي الشعور بالألم وعدم الراحة. الحل هو استخدام كريمات الترطيب. أيضا ، تحدثي إلى طبيبك لإيجاد حلول أفضل.

5 أسباب تزيد ألم المهبل بعد ممارسة الجنس

الفحص الطبي الدوري

إذا كنت قد استبعدت وجود عدوى أو حساسية أو حتى ممارسة الجنس العنيف، فمن المحتمل أن يكون الانزعاج المهبلي أمرًا مثيرًا للقلق. اعتمادًا على الأعراض الأخرى التي تعاني منها ، يمكن إجراء التشخيص. ومع ذلك ، إذا كنت تعانين من ألم في الحوض مصحوبًا بنزيف مهبلي ، فاذهبي إلى طبيبك على الفور. يمكن أن تشير الأعراض الشديدة إلى حالات مثل الأورام الليفية وانتباذ بطانة الرحم وأمراض التهاب الحوض وغيرها. لا تتجاهلي المؤشرات الأولى وقومي بفحص نفسك بانتظام.

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