اعتمدي هذه الطرق للتميز في العمل

كلنا نريد أن نكون ناجحين في العمل، ولكن قد تكونين مجتهدة وحريصة على مصلحة العمل، دون أن يدرك المدير أو رؤسائك قيمتك، وحينها يجب عليك اتباع الخطوات التالية لإبراز مكانتك في العمل:

خذي المبادرة

أسهل طريقة تساعدك على التميز في العمل هي اخذ المبادرة بحل مشكلة أو انجاز مشروع معقد لا يرغب أحد في العمل عليه.

بناء علاقة مع الجميع

المعارف جزء مهم من النجاح والتميز، ولذلك احرصي على أن تكون لكِ علاقات جيدة داخل مكان العمل وخارجه.

المشاركة في أنشطة خارج المكتب

شاركي في الاحداث والاجتماعات التي تتم خارج المكتب مع زملائك ورؤسائك في العمل، ولكن لا تدعي الحد الفاصل بين الشخصي والمهني يتضاءل.

قدمي إضافة للعمل

إذا أحضرت خطة لجلب المزيد من الأعمال لمكتبك، فسيلاحظك مديرك بالتأكيد، ويدرك أنك من المتميزين في عملك.

كوني متعاونة

كوني متيقظة لاحتياجات زملائك في العمل، واعرضي المساعدة عندما يكون عبء العمل كبير، وهذا سيثبت أنكِ متعاونة.

تكلمي بصوت واضح

عبري عن افكارك المتعلقة بالعمل بصوت واضح واظهري ثقتك في كلماتك، وهذا سيعزز من فرص قبول افكارك واعتمادها، مما يعزز من دورك في الفريق.

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