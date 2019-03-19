الأعراض التي تشعر بها الحامل عند إقتراب موعد الولادة

أعراض الطلق الحقيقي وجود آلام شديدة في الظهر والبطن

تنتهي مرحلة الحمل بعد مرور تسعة أشهر من الحمل، وخلال هذه المدة تحدث العديد من التغييرات في جسم المرأة مثل زيادة الوزن، والتغير الكبير في هرمونات الجسم، وتنتهي هذه التغييرات بحلول الولادة، وعند إقتراب موعد الولادة تزداد تقلصات الرحم بشكل متكرر، وتسبب توسعاً في عنق الرحم يكفي لحدوث عملية الولادة، وتختلف مرحلة المخاض من إمرأة لإخرى ففي بعض النساء تكون مدة وشدة المخاض كبيرة وقد لا يحدث التوسع الكافي لحدوث الولادة ويكون هناك خطر على الأم والجنين فيلجأ الأطباء إلى العملية القيصرية، وبعض النساء تكون شدة المخاض لديها أقل وتكون مدته أقصر ويحدث توسع أسرع في عنق الرحم وتتم عملية الولادة بسلاسة. وقبل موعد الولادة تشعر المرأة بآلام قد لا تكون من أعراض المخاض الحقيقية ولكنها تكون مزعجة وتحدث آلاماً أسفل البطن وتسمى الطلق الكاذب، والفرق بين الطلق الحقيقي والكاذب أن الطلق الكاذب لا يؤدي إلى حدوث توسع في عنق الرحم، ويمكن التمييز إذا كان الطلق حقيقياً أم كاذباً بمراقبة توسع عنق الرحم بشكل كافي لحدوث الولادة.

- وجود إفرازات مهبلية وتكون على شكل مخاط لتهيئة عنق الرحم لحدوث الولادة.

- زيادة الضغط على منطقة الحوض بسبب إقتراب موعد الولادة، وتسبب كثرة التبول بسبب الضغط الكبير على المثانة.

أعراض الطلق الحقيقي:

- تستغرق عملية الولادة في النساء اللواتي يحملن لأول مرة تقريباً مدة 14 ساعة، وتقل هذه المدة إلى النصف في الحمل الثاني والثالث لأن عنق الرحم قد توسع بشكل كافي لحدوث ولادة أسهل في المرات التالية، وفيما يلي الأعراض الحقيقة التي تشعر بها المرأة قبل حدوث الولادة.

- وجود آلام شديدة في الظهر والبطن مصحوبة بإنقباضات في عنق الرحم وتزداد صلابة الرحم، وتختفي هذه الإنقباضات والآلام وتتكرر كل فترة وتتناقص المدة بين هذه الأنقباضات عند إقتراب موعد الولادة إفراز الرحم للمخاط الذي يكون مصحوباً بكمية بسيطة من الدم، من العلامات الدالة على وجود طلق حقيقي.

- الفحص السريري لعنق الرحم وقياس التوسع الحاصل في الرحم يدل على وجود طلق حقيقي أم لا.

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