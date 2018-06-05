4 أنواع من الأغذية تعتقد أنها ضارة لكنها صحية

يفضل الكثير من الناس تناول البطاطا كوجبة جانبية خفيفة أو كوجبة رئيسية

يخشى الكثير من الناس من تناول بعض الأغذية خوفًا من تأثيرها على صحة الجسم والنظام الغذائي المتبع لخسارة الوزن، لكن الدراسات العلمية أثبتت عكس تلك الشائعات التي تتسبب في الحرمان من تناول تلك الأغذية.

تستعرض مجلة في هذه المقالة قائمة بعض الأغذية التي يشاع عنها أنها ضارة وغير صحية ومؤثرة على صحة الجسم ووزنه لتتعرفي على فوائدها وتتاوليها بدون خوف لكن مع الحرص على تناولها باعتدال.

المكسرات

يبتعد الكثير من الناس تناول المكسرات خوفًا من احتوائها على نسب كبيرة من الدهون والتي قد تؤدي إلى التأثير على الوزن بالزيادة، كما يعتقد بأن تلك الدهون تؤثر على صحة الجسم وتؤثر على القلب والشرايين، لكن على العكس فالمكسرات تحتوي على نسبة من الدهون الصحية والألياف الغذائية التي تساعد على التعزيز من الشعور بالشبع وتحسن من أداء الجهاز الهضمي.

البطاطا

يفضل الكثير من الناس تناول البطاطا كوجبة جانبية خفيفة أو كوجبة رئيسية وذلك لتعدد طرق تحضير وطهي البطاطا ، لكن على الرغم من ذلك يخشي الكثير من الناس الذين يفضلون تناول وجبة البطاطا تناولها لاعتبارها مصدرًا للكربوهيدرات المكررة التي يتسبب الإفراط في تناولها للإصابة بمرض السكري، لكن على العكس فالبطاطا متعددة القيم الغذائي فهي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي وبي ونسبة من الكربوهيدرات والنشاء التي تساعد على التحسين من أداء وحركة الأمعاء، لكن عليكِ اختيار البطاطا المسلوقة دون تناول المقلية لتجنب زيادة الوزن وتأثير الزيوت الضار.

الألبان ومنتجاتها

يخشي بعض الناس من تناول الحليب ومنتجات الألبان نظرًا لاحتوائهم على نسب كبيرة من الدهون المشبعة، لكن على الرغم من ذلك فالحليب يحتوي على نسب كبيرة من الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، ويمكن تناول الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم للحماية من الدهون المشبعة.

البيض

يخشى الكثير من الناس من تناول البيض وذلك لاحتواءه على نسبة كبيرة من الكوليسترول الضار والمؤثر على نسبة الكوليسترول في الدم والمؤدي إلى التعرض لأخطار الإصابة بأمراض القلب الشرايين، فبيضة واحدة تحتوي على 185 جرام من الكوليسترول، لكن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن تأثير الكوليسترول الذي يحتويه البيض تأثير محدود ولا خطورة كبيرة له ويمكن تناول البيض بكميات مناسبة ودون إفراض للحصول على النسبة التي يحتاجها الجسم من البروتين.

للمزيد من المقالات:

4 أطعمة للتخلص من سموم الجسم

6 أطعمة غنية بفيتامين ب...تعرفي عليها!

فيديو: 4 أطعمة نقشرها بطريقة خاطئة

7 أطعمة تخلصك من أرق الربيع