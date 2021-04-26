افتتاح ريا ويلنيس في فندق أوكسيدنتال الجداف 

بعد الافتتاح الناجح الذي شهده في فبراير من هذا العام، يسرّ فندق أوكسيدنتال الجداف أن يكشف عن مرفق الاستجمام الجديد الخاص بها من علامة ريا ويلنس. وتقوم علامة ريا ويلنس على مفهوم الاستجمام والعافية الفريد والأول من نوعه في منطقة الجداف المزدهرة، والذي من شأنه ترسيخ سمعة الفندق كوجهة حصرية للرفاهية والصحة واللياقة البدنية في المدينة.

يعدّ فندق أوكسيدنتال الجداف الذي يجمع بين الثقافتين الإسبانية والعربية بشكل مهيب أحد أشهر الفنادق التي تضع العافية في صميم فلسفتها في المدينة. واحتفالاً بإطلاق مرفق الاستجمام الجديد من ريا ويلنس، سيقدم الفندق لنزلائه خصمًا بنسبة 50% على علاجات محددة طوال شهر أبريل. كذلك، سيتسنّى للضيوف من غير النزلاء الخضوع لأي علاج لمدة 60 دقيقة مقابل 199 درهمًا إماراتيًا فقط.

وفي خطوة من الفندق لتعزيز رحلة الصحة والعافية الشخصية لكل ضيف، سيتم منح جميع الضيوف والنزلاء الذين يخوضون تجربة الاستجمام إمكانية الدخول المجاني إلى المرافق الرياضية في الفندق، وذلك في إطار تجربة العافية الشاملة للعقل والجسد.

وسيكون مرفق الاستجمام في فندق أوكسيدنتال الجداف المرفق السادس لعلامة ريا ويلنس في الإمارات العربية المتحدة، وسيسعى إلى تقديم تجربة استجمام شاملة وفريدة تجدّد صفاء العقل والجسد والروح في آنٍ. ويعني مصطلح ريا "النسيم" باللغة العربية، وتقوم رؤية العلامة على تقديم حلول الرفاهية المستوحاة من الثقافة والتقاليد العريقة. ويعدّ مرفق ريا ويلنس في فندق أوكسيدنتال الجداف ملاذًا حسيًا للعقل والجسد، ويعتمد نهجًا شاملاً للصحة والعافية يعزّز المزاج ويحسّن الصحة العامة.

يقدّم ريا سبا ، المرفق الفاخر والحديث في فندق أوكسيدنتال الجداف، أرقى العلاجات الخاصة بالعلامة مثل "علاج الوجه الليمفاوي بالورد الكريستالي " الحائز على الجوائز، فضلاً عن علاجات التدليك العضوية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات كل ضيف. كذلك، بإمكان الضيوف تجربة طقوس السبا الحصرية الخاصة بالمرفق بما في ذلك استخدام الأوعية الغنائية والعلاج بالأوكسجين، من خلال دمج التقاليد القديمة مع التقنيات الحديثة لإرساء معايير جديدة في عالم العافية.

وتماشيًا مع القيم الأساسية التي تتميّز بها علامة أوكسيدنتال والتي تتجلّى في الاستدامة والمعيشة المسؤولة، تم تثبيت فلاتر الهواء المخصصة في المرافق لتنقية الهواء إلى أقصى حدّ ممكن. كذلك، تم تركيب فلاتر BLUE في الدشات لمنح الضيوف تجربة استحمام راقية. هذا ويضمّ ريا ويلنس جناحًا خاصًا للأزواج حيث يتم تقديم العلاجات لكلا الضيفين في الوقت نفسه. ويعدّ الحمام التركي الفاخر نجم العرض في هذا السبا الرائع، إذ يقدّم تجربة أصيلة بالفعل.

ومن خلال الجمع بين العافية واللياقة البدنية والضيافة، يقدّر فندق أوكسيدنتال الجداف أهمية توفير حلول صحية شاملة ومتكاملة تسهم في إلهام الضيوف وتحفيزهم ليقدّموا أفضل ما لديهم. يقع الفندق بالقرب من نقاط الجذب الرئيسية مثل مدينة الرعاية الصحية، ووسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي، وهو يتمتع بموقع مثالي يرضي مختلف احتياجات وأذواق الضيوف والنزلاء على حد سواء وذلك على مستوى الصحة والعافية.

وفي حديثه عن مرفق العافية الجديد، علّق إدواردو إسبيريتوسانتو، المدير العام لفندق أوكسيدنتال الجداف، قائلاً: "تسعى مجموعتنا جاهدة إلى عقد شراكات مع شركات رائدة نتشارك وإيّاها الشغف نفسه بغية تقديم تجارب فريدة ومبتكرة لضيوفنا. وفي هذا الصدد، يسعدنا الكشف عن مرفق ريا ويلنس للاستجمام في فندق أوكسيدنتال الجداف. لقد لاحظنا مؤخرًا إقبال الضيوف المتزايد على تجارب العافية، وفي عالم تكثر فيه الضغوط الشخصية والمهنية والعاطفية، تغيرت المفاهيم العامة للصحة، ما أفسح المجال أمام تجارب جديدة ومبتكرة في هذا العالم مثل "السياحة العلاجية". وبصفتنا روّاد الابتكار في هذا القطاع، نتطلع دائمًا في أوكسيدنتال الجداف إلى إحداث ثورة في تجربة الضيوف من خلال تجاوز توقعاتهم وتلبية احتياجاتهم بشكل مسبق".

وأضاف كريستيان كيفر، الرئيس التنفيذي ومؤسس علامة ريا ويلنس الحائزة على عدد من الجوائز: "يسرّ فريقنا الترحيب بالضيوف الأوائل في ريا سبا في فندق أوكسيدنتال الجداف، أحدث مرافقنا في قلب دبي. بُعيد الجائحة، أثبتت الرفاهية والمناعة مكانتهما الأساسية في حياة الأفراد، ومن خلال توسيع حضورنا في دبي وعقدنا شراكات متينة، نسعى لتغطية احتياجات جميع الأفراد. ونحن على ثقة بأن رؤية ريا ويلنس المتمثلة في التوعية والصحة الوقائية ستواصل نموها وأن العلامة سترسّخ مكانتها كإحدى العلامات الأكثر شهرة في المنطقة. يتمحور مفهوم علامة ريا حول تقديم الرعاية الحقيقية للعملاء، لذلك نبذل قصارى جهدنا كي نترك تأثيرًا دائمًا على صحة عملائنا وعافيتهم. نحن ندرك أن كل ضيف وكل وجه وكل جسد فريد من نوعه وبالتالي، نسعى لتخصيص كل علاج من علاجاتنا ليتماشى مع المتطلبات الفردية. ولا بدّ لي من القول إن علامة ريا ويلنس تغطّي كل جانب من جوانب الرفاهية، وذلك لأنها تقدّم كل علاجات السبا الشاملة، فضلاً عن أحدث العلاجات مثل العلاج بالتبريد الذي يعزز المناعة والعلاج الوريدي".

وتعمل ريا ويلنس أيضًا على تصميم تجارب العافية المحلية بحسب الطلب مثل علاج "كنز الصحراء" الذي يصطحب العميل في رحلة خيالية من ألف ليلة وليلة سبا تتضمن تدليك أرابيسك، وعلاج تقشير رمال الصحراء حيث يتم تدليك الوجه والجسم برمال حقيقية، وبزيت الأرغان، واللبان، والتمر، وحليب الإبل من مصادر محلية. كذلك، تشدّدالعلامة على التراث الأصيل من خلال منح الضيوف هدية وداع خاصة عبارة عن زجاجة تحتوي على رمال الصحراء الحمراء ومخطوطة تروي رحلة مسافر قديم في الصحراء.

يقع ريا سبا في الطابق الثاني من الفندق، ويستقبل الضيوف يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.

باقات خاصة من فنادق شذا في المنطقة خلال الشهر الفضيل

إحتفالات شهر رمضان المبارك في فندق ديوكس النخلة‎