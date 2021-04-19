باقات خاصة من فنادق شذا في المنطقة خلال الشهر الفضيل

تُواصِل فنادق شذا الفاخرة في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تقديم عروض متميزة على امتداد شهر رمضان الكريم.

وتوفر فنادق شذا في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض بالمملكة العربية السعودية، وفنادق مسك من شذا في الشارقة ومسقط مجموعة من العروض الكريمة خلال الشهر رمضان المبارك تقديرا لجهود العاملين في القطاع الصحي بالمنطقة.

وتتضمن هذه العروض خصم 50% على كافة الغرف والاجنحة الفاخرة لفنادق شذا المعروفة بأجوائها الساحرة وتصاميمها الرائعة المستوحاة من ثقافات طريق الحرير اضافة الى إقامة مجانية لطفلين دون سن 12 عاماً.

ويمكن الاستفادة من هذه العروض المتميزة عند الحجز على الموقع الالكتروني لفنادق شذا في فندق شذا مكة الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي على سفح جبل الكعبة المطل على المسجد الحرام، أو شذا المدينة، المجاور للحرم المدني الشريف، أو شذا الرياض، في قلب العاصمة النابض بالأعمال وبالقرب من مسجد الراجحي.

وتتوفر العروض ايضا في مسك من شذا الموج المطل على مرسى الموج النابض بالحياة في مسقط، وواحة البداير الملاذ الصحراوي بديع الجمال بين تلال الرمال في وسط الشارقة. وينطبق هذا العرض على جميع المهنيين الطبيين المعتمدين وأول المستجيبين في أنحاء المنطقة.

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