يوم الجمعَة من أكثر الأيام بركة في كلِّ أسبوع، صلاةِ الجُمعة التي يجتمع فيها المسلمون في المساجد، يوم الجمعة هو يوم عظيم وفيه بركة، والدُّعاء فيه فضل كبير، وفي هذا المقال سيتمُّ ذكر افضل الأدعية القصيرة ليوم الجمعة:

افضل الأدعية القصيرة ليوم الجمعة

من افضل الأدعية القصيرة ليوم الجمعة التي تم تناقلها، هي ما يلي:

اللهي يا رب أنت الغني ونحن الفقراء واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يارب العالمين.

اللهم في صباح يوم الجمعة جنبني الحيرة والتشتت وألهمني بقرار به أستقيم.

اللهم يا رب في يوم الجمعة اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعمها ولا يبلي حسنها، يارب ارزقنا جنتك.

اللهم يا رب في يوم الجمعة اكرم خواطرنا بسماع خبر جميل وأشف كل مريض وأرحم كل ميت وأشرح صدورنا إنك على كل شيء قدير.

دعاء يوم الجمعة يزيل الهم والغم

اللهم يا رب في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان وأسألك الله فرجاً لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء .

اللهم يا رب إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا ربّ السماوات والأرض وما بينهما في يوم الجمعة أسألك أن تُهب الحزن من قلبي، وأن تبعدني عن الهموم والأحزان أنت على ما تشاء قدير.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهم يا رب يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

يا غياث المغيثين في يوم الجمعة أستجير بك وأحتمي بحماك يا ربّ العالمين فاحفظني من شرّ الظالمين ومكرهم، لا إله إلّا أنت سبحانك.

اللّهم يا رب لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهمّ يا من تجيب دعوة الدّاعي إذا دعاك أسألك في يوم الجمعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي، وأن تفرّج عني الهموم والكربات، آمين.

اللهمّ في يوم الجمعة افتح لي أبواب خيرك وأمطر عليّ من سحائب رحمتك لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين والحمد لله ربّ العالمين.

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