يوم الجمعة هو يوم مبارك وعيد للمسلمين، وأعياد المسلمين ثلاثة: عيد الفطر، عيد الأضحى وعيد الجمعة، والفرق بين هذه الأعياد أن عيد الفطر وعيد الأضحى يأنون مرة في السنة أما عيد الجمعة يتكرر في كل أسبوع، حيث يجتمع المسلمون في هذا اليوم لسماع خطبة الجمعة.

دعاء الميت يوم الجمعة

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له ي رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعه.

اللهم في يوم الجمعه ارحم من ضمة التراب واشفي من انهكة الوجع وأغث من أثقلة الهم واهدي من غرت الدنيا.

اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمينواغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا.

اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

اللهم في يوم الجمعة اذق "الاسم" الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

في يوم الجمعه اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

في يوم الجمعه اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

يوم الجمعه ساعة استجابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا وارزقهم الرضى بالقضاء،وعاجل الشفاء شفاءاً لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

ربي بقدر نور صباح الجمعة وأكثر أنر قبر فقيدي وبقدر سكون المقابر أنزل الطمأنينة والسكون على روحه وبقدر حاجته إلى رحمتك ارحمه.

اللهم أرحم من رحل عن هذه الدنيا ولم يبقى سوى ذكره الطيب،يارب في يوم الجمعة.

اللهم ارحمه بقدر طيب قلبه ونيته الصافيه يارب كان حسن الخلق والسيره يارب ارحمه واغفر ذنبه ونقه من الذنوب والخطايا وادخله الجنه وارزقه الفردوس الاعلى.

اللهم إني اسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره.

اللهم اغفر لموتانا وموتي المسلمين وارحمهم بواسع رحمتك.

اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم وآغفر ذنوبهم وارحمهم.

اللهم اجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتي تقوم الساعة ياعظيم.

دعاء للاموات يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة ارحم من هبت نسائم ذكرآهم على القلوب بعد ان توارت اجسادهم تحت التراب رحمكم الله يامن رحلتم طويلا وجعلكم خالدين في جناته.

يارب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين.

ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم إرحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم.

اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من غابوا غيابا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرتهالدنيا.

دعاء للميت قصير

اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .

اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.

اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .

دعاء للميت يوم الجمعة أمي

اللهم أعف عنها وأبدلها خيرا مما تركت وراءها يارب العالمين، اللهم ارحم من ماتت بالدنيا ولم تمت في قلوبنا اللهم ارحمها فهي أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنها فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهاُ وَارْحَمْهُا ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى. اللهم اجعل جنة الخلد مثواها وانزل على روحها الأمان والسكينة ، اللهم لا تطفىء نور قبرها واجعل الجنة أجمل مسكن لها اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها.

اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك ، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك .

اللهم ارحم أمي اللـهـم إنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم بها، اللهم ثبتها عند السؤال اللـهـم إنها بزمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمها واغفر لها وانظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء، واغفر لنا و لها يا الله وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم ارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبه الغابرين، اللهم إنا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها اللـهـم أنها نَزَلت بك وأنت خير منزول به وأصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها .

فضل سورة الكهف يوم الجمعة

دعاء ليلة الجمعة