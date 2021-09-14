افضل المطاعم بأسعار معقولة في مادبا 2021

افضل المطاعم بأسعار معقولة في مادبا، مدينة مادبا السياحية تعد من أجمل واروع المدن السياحية في الأردن لما تحتويه من معالم طبيعية ساحرة.

تمتلك محافظة مادبا مجموعة من المناطق التي تمتزج ما بين الجمال الطبيعي والجمال التاريخي الأثري، الأمر الذي يجعلها مقصداً لعدد كبير من الزوار من حول العالم.

ومهما مررنا بظروف نحاول دائمًا عدم التبذير وفي هذه الأيام الصعبة وخصوصاً مع جائحة كورونا على الاقتصاد حول العالم، حيث يبحث البعض عن خيارات مطاعم ذات تكلفة معقولة، وفي هذا المقال نقدم لكم افضل المطاعم بأسعار معقولة في مادبا:

افضل المطاعم بأسعار معقولة في مادبا

أفضل المطاعم في مادبا مطعم حارة جدودنا

من أفضل المطاعم في مادبا مطعم حارة جدودنا هو واحد من أشهر مطاعم مادبا على الإطلاق التي تقدم مجموعة من الأطباق الأردنية التقليدية، مع مجموعة من أطباق المقبلات الباردة مثل الكبة النية والفتوش والتبولة وغيرها من المقبلات الشهية، والمقبلات الساخنة مثل كبدة مع دبس الرمان وفطر مطفى والبطاطا المقلية وغيرها الكثير من المقبلات وكذلك العديد من اطباق الحلويات وسط أجواء عربية مميزة.

أفضل المطاعم في مادبا مطعم بوابة مادبا

أفضل المطاعم في مادبا مطعم بوابة مادبا التي تتميز بتقديم العديد من الأطباق الأردنية التقليدية وكذلك مجموعة من الأطباق الغربية أو الاطباق الخاصة بالمطعم، ويعد طبق الشيش كباب من افضل الأطباق التي يقدمها المطعم.

أفضل المطاعم في مادبا مطعم ايار

من أفضل المطاعم في مادبا مطعم ايار والتي تقدم العديد من اطباق المأكولات البحرية التي يتم طبخها بطريقة عربية فريدة، وكذلك العديد من أطباق الدجاج وطباق المقبلات، ويعد طبق الصيادية من افضل الاطباق التي يقدمها المكان.

أفضل المطاعم في مادبا مطعم ادونيس

من أفضل المطاعم في مادبا مطعم ادونيس التي تقدم مزيج من الأطباق البحرية مع أطباق اللحوم المشوية والمطبوخة، مع العديد من اطباق المقبلات الباردة والساخنة، ويعد طبق السمك المشوي من افضل اطباق المطعم.

أفضل المطاعم في مادبا مطعم جو زمان

من أفضل المطاعم في مادبا مطعم جو زمان التي تقوم بإعداد مجموعة من الأطباق العربية والغربية الشهية، والتي تقدم أيضاً العديد من أطباق المقبلات والحلويات اللذيذة، ويعد طبق الدجاج المشوي مع الليمون من افضل اطباق المطعم.

فندق غراند مادبا

فندق موسايك سيتي

فندق تيل مادبا

فندق مريم

فندق القديس يوحنا

أفضل أماكن سياحية في مادبا

البحر الميت

خارطة مادبا

قلعة مكاور

وادي الهيدان

جبل نيبو

والجدير بالذكر، أن محافظة مأدبا تقع على بعد 35 كم جنوب عمّان ، وسط سهول خصبة، بناها المؤابيون في القرن التاسع قبل الميلاد، و في القرن الثاني قبل الميلاد دخلت ضمن أراضي الدولة النبطية حتى (106م)، حيث ضمنت للولاية العربية .

وأشارت المصادر العربية القديمة أنه سكنها قبائل غسان في القرن السادس الميلادي، و قد توسعت في الفترة الرومانية، و ازدهرت في الفترة البيزنطية و الأموية و اشتهرت بفن الفسيفساء، و أصبحت من أهم المراكز الدينية و التجارية في بلاد الشام. من أهم مواقعها الأثرية : جبل صياغة( نبو)، كنيسة الخارطة، كنيسة الرسل، اللاهون، ذيبان و جلول.

اشتق اسم مادبا من لفظة آرامية (سريانية، وهي مركبة من كلمتين ميا دأبيا، بالكلمة الأولى تعني المياه والثانية (أيبا) تعني الفاكهة وحرف الدال هو أداة الإضافة فيكون معناهما: مياه الفاكهة) وقد بقي اسم مادبا كما هو الدال في المصادر القديمة دون تحريف حتى التاريخ الإسلامي في العصر الوسيط.

تمتاز المحافظة بالطابع السياحي لتوفر مقومات السياحة الدينية والعلاجية وذلك لوجود المواقع الدينية بمناطقها المختلفة والأملاح والمعادن في منطقه حمامات ماعين علاوة على تنوع المناخ في مختلف مناطق المحافظة الأمر الذي يشجع السياح والمتنزهين القدوم إلى هذه المناطق على مدار العام .

المناخ في مادبا

تمتازُ مدينة مادبا بمناخٍ شبه رطب يميلُ للجفاف، وتسودُ فيها الرِّياح الغربية عامَّة، والرِّياح الشمالية الغربية خصوصاً. وتمتازُ، مثل باقي الأردن، برياحٍ باردة وجافَّة شتاءً، ومعتدلة ورطبة صيفاً. وقد تهبّ أحياناً على المدينة رياحٌ شرقية أو شمالية شرقية، قد تحملُ معها عواصف رمليَّة مُحمَّلة بذرَّات الغُبَار. ويبغُ متوسِّط سرعة الرياح 15 كيلومتراً/الساعة، وقد يصلُ - بأحيانٍ مُعيَّنة - إلى 120 كم/ساعة.

وقد تتفاوتُ معدَّلات الأمطار في مدينة مادبا على مدار السَّنة وخلال الفصول بدرجةٍ كبيرة، وذلك نظراً إلى تأثير المنخفضات الجويَّة على الطَّقسِ فيها. وبصورةٍ عامة يمتدّ موسم الأمطار من شهر تشرين الأول/ أكتوبر إلى أيار/ مايو.

ويبلغ معدل الهطول فيه حوالي 100 ملم أو أكثر، وهي تقعُ في نطاقٍ شبه رطب. وتتراوحُ الرطوبة - بالمثل - على مدار العام، وما بين اللَّيل والنَّهار، وذلك تأثراً بنوع الكتل الهوائية ودرجات الحرارة.

ويبلغُ وسطيّ الرطوبة النسبية في لمدية وجوارها 58%، إلا أنَّه قد ينخفضُ في أوقاتٍ من العام (بين شهري مارس وأبريل) إلى 5% فحسب، فيما يترفعُ بأوقاتٍ أخرى (في شهر نوفمبر) إلى حدِّ 79%.

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