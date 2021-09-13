صور منتجع حياة ريجنسي في العقبة آيلة 

تعدّ العقبة آيلة وجهة لا تنسى طبيعياً وسياحياً وثقافياً فحسب، بل هي من المدينة الأردنية ذات الخصوصية اللافتة، والتي قلّما تجدين لها مثيل.

منتجع حياة ريجنسي في العقبة آيلة Hyatt Regency Aqaba Ayla يصنف من فئة الخمس نجوم ويتميز بمرافق متنوعة وحدائق واسعة وجلسات مناسبة للعائلات.

منتجع حياة ريجنسي في العقبة آيلة يتميز بموقعه الاستراتيجي في قرية المرسى ضمن مشروع آيلة الفاخر بين مركز المدينة النابض بالحياة والحدود الدولية، ويقدّم لزواره تجربة ضيافة فاخرة ومتكاملة في مكان واحد، وذلك عبر مجموعة واسعة من مرافق الترفيه والأعمال، بالإضافة إلى العديد من المساحات الأخرى تجعل من الفندق وجهة مثالية لكافة المناسبات.

ويتألف منتجع حياة ريجنسي في العقبة آيلة من 286 غرفة وجناحاً توفر جميعها إطلالات جميلة ومناظر خلابة على البحيرات الشاطئية الصافية وجبال العقبة الشاهقة والمرسى.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بالعديد من التجارب المميزة التي توفرها المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية التي يحتضنها، وفرصة الدخول إلى أول ملعب جولف عالمي في الأردن مؤلف من 18 حفرة يحمل توقيع المصمم العالمي جريج نورمان.

أنواع الغرف في منتجع حياة ريجنسي في العقبة آيلة

غرفة تؤام مؤلفة من سريرين

غرفة كينغ بسرير مزدوج و مطلة على المرسى

جناح ريجنسي

غرفة تؤام مع إطلالة على المرسى

غرفة كينج مع مدخل إلى النادي

جناح ريجنسي مع إطلالة على المرسى

غرفة تؤام مع مدخل إلى النادي

غرفة تؤام مع مدخل إلى النادي

موقع وعنوان منتجع حياة ريجنسي في العقبة آيلة

يقع في منطقة خليج أيلا و يبعد 9 كم عن مطار الملك حسين الدولي، العنوان الكامل Marina Village العقبة، الأردن

تقييم منتجع حياة ريجنسي في العقبة آيلة

حصل على تقييم جيد جدًا من ناحية الخدمات والمرافق وأحبه الأزواج.

والجدير بالذكر، تقع مدينة العقبة بالقرب من وادي رم ومدينة البتراء إحدى عجائب الدنيا السبع، وكما جعلها واحدة من كبريات الوجهات السياحية الجاذبة في الأردن.

تُدار العقبة اقتصاديا وخدماتيا من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي ساهمت بتحويل مدينة العقبة إلى مدينة منخفضة الضرائب وخالية من الرسوم الجمركية، مما جعلها نقطة جاذبة لكبريات المشاريع مثل منتجعات آيلة وسرايا العقبة ومرسى زايد وغيرها مثل توسعة ميناء العقبة. كل تلك المشاريع من المتوقع منها أن تحول العقبة إلى نقطة جذب سياحية كبرى على مستوى الإقليم. ومع ذلك، تبقى للأنشطة التجارية والصناعية أهميتها الكبيرة؛ وذلك بسبب موقع العقبة وطبيعتها الاستراتيجية، كونها هي المنفذ البحري الوحيد للأردن على العالم.

مشاريع قيد الإنشاء

سرايا العقبة

1.5 مليار دولار لبناء منتجع يضم بحيرة صناعية، فنادق فخمة، فلل، ومنازل فخمة على أن يكتمل المشروع بحلول عام 2017.

منتجع واحة آيلا بقيمة 2.1 مليار دولار وبحيرة صناعية المنتجع مع فنادق فخمة، فلل، ت وملعب للجولف ذي 18 حفرة. ويحمل المنتجع طابعٌ يمثلُ بندقيةً عربية، بطريقة تصميم المباني التي بنيت على طول قنوات مائية لا يمكن الوصول إليها الا عن طريق قوارب أو مسارات خاصة. إلى جانب حديقة مائية جزء من مشروع واحة آيلا' الذي سوف يكتمل بحلول عام 2017.

خليج تالا بي

عبارة عن مجتمع منتقى ومتكامل، يقوم على مساحة مسيجة تبلغ 2.7 مليون متراً مربعا, يقع على الطرف الشمالي لخليج العقبة. وهذا المشروع اكتمل بقيمته 680 مليون دولار. كما يضم خليج تالا بي منتجعات وفنادق 4 أو 5 مثل فندق الهيلتون.

مرسى زايد

أكبر مشروع عقاري وسياحي على مستوى المنطقة، يمتد على مساحة 3.2 كم مربع ويشمل واجهة مائية بطول 2 كم. ويهدف مشروع مرسى زايد إلى تطوير الواجهة البحرية وتحويلها إلى بيئة مؤهلة للاستخدام المتعدد الأغراض تنتشر عليها الأبراج السكنية المرتفعة والمناطق المخصصة للمرافق الترفيهية والسياحية وأخرى مخصصة للأعمال التجارية والفنادق العالمية، على أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع من الأراضي.

ومن جهة أخرى، ستعد مراسي اليخوت المتعددة التي سيتم إنشاؤها إضافة هامة للطاقة الاستيعابية للمراسي القائمة حالياً في مدينة العقبة، مما يسهم في تحويل مدينة العقبة إلى وجهة رئيسية لليخوت، بالإضافة لإنشاء ميناء حديث للبواخر السياحية معد وفق أفضل ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال ليمثل بوابة للترحيب بزوار العقبة. سيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل على مدار 30 عاما، ومن المقرر ان يكتمل المشروع بحلول عام 2017.

نقل الميناء

سوف سيتم نقل ميناء العقبة إلى الجزء الجنوبي من المحافظة بالقرب من الحدود السعودية، بحلول عام 2016 حسب ما هو مقرر. وتطوير الميناء ليكون مرفأ متطورا يضاهي المرافئ العالمية.

سيتم ربط العقبة بمشروع شبكة السكك الوطنية، الذي سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2013. وسوف يربط مشروع السكك الحديدية في العقبة مع جميع المدن الرئيسية في الأردن والمراكز الاقتصادية والعديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا.

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