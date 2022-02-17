هل بشرتك دهنية؟ ما هو افضل مرطب للبشرة الدهنية؟ هل تحتاجين لترطيب بشرتك؟ ما هو نوع المرطب الذي تستخدمينه؟ ما هو أفضل مرطب طبي للبشرة الدهنية رخيص؟ ما هي الأطعمة المناسبة للبشرة الدهنية؟ ما هو القيتامين المهم للبشرة؟

روتين البشرة الدهنية هي متعبة عند أغلب الفتيات، يجب أن نستعمل غسول وجه مناسب لبشرتك للتخفيف من حب الشباب بشكل يومي، ومن أكثر الفيتامينات المهمة للبشرة هو فيتامين e.

ومن فوائد فيتامين e للبشرة الوقاية من تجاعيد البشرة ويجعلها أكثر شباباً، ترطيب البشرة بشكل جيد، تخفيف جفاف الشفاه، الوقاية من حروق الشمس، يقلل من حكة الجلد وتخفيف الأكزيما.

الأطعمة المناسبة للبشرة الدهنية

الألياف مثل الشوفان والبقوليات والحمضيات والذرة والقمح الكامل.

الجزر لأنه يحتوي على فيتامين أ

الطماطم تعمل على تخفيف الاحمرار الموجود في البشرة و تقلل من الأضرار التي تصيبها نتيجة تعرضها لأشعة الشمس فوق البنفسجية

البطاطا الحلوة لأنها تحتوي على فيتامين أ و عنصري الصوديوم و البوتاسيوم و التي تعمل على مكافحة التجاعيد و علامات التقدم في العمر

الأفوكادو يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ج.

السلمون يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

الخيار يفتح البشرة ويعالج الحروق من أشعة الشمس.

عسل النحل فهو يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها التغذية التي تحتاج إليها مما يكسب الجلد الحيوية والنعومة.

نصائح للعناية بالبشرة الدهنية

يجب أن لا تفرطي فى غسل وجهك كثيراً لأنه الغدد الدهنية تُحفز على إنتاج المزيد من الدهون والزيوت وبالتالي تسبب تهيج وجفاف في البشرة.

يفض أن تستعملي مستحضرات تجميل تكون خالية من الزيوت حتى تتجنبي ظهور حب الشباب.

يجب استعمال غسول وجه يكون مناسب للبشرة الدهنية والابتعاد تماماً عن استعمال الصابون العادي.

لا تحاولي لمس وجهك إذا ظهر عليه حب شباب لتجنب نقل العدوي غلى باقي وجهك مع مراعاة دهنها بكريم مناسب لبشرتك للتخلص منها نهائياً.

الحرص على غلق مسام وجهك بالتونر المخصص لها أو الإعتماد على ماء الورد ويكون بارد كتونر طبيعي بعد الغسول.

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة الجاهزة والمسكرات.

عدم المبالغة في تقشير البشرة.

في فصل الصيف لا تبالغي في وضع المكياج.

وضع واقي شمس كل 3 ساعات تقريباً.

أفضل مرطب للبشرة الدهنية وحب الشباب

كريم سيباميد

كريم أفين

كريم أون ذا سبوت

كريم لوتس الأعشاب

مرطب للبشرة الدهنية من الصيدلية كريم سيتافيل

مرطب طبي للبشرة الدهنية رخيص

كريم كلين آند كلير

كريم كيو

كريم سيتافيل

كولد كريم

كريم نيفيا الازرق

كريم فارماسيرز

أفضل كريم للبشرة الدهنية الحساسة

كريم النهار هيدرازين من لانكوم

كريم رين بلانش من لوكسيتان

نصائح للتخلص من زيادة افراز زيوت البشرة الدهنية

وضع واقي شمس مناسب للبشرة الدهنية

غسل الوجه بالماء الدافئ لازالة الزيوت والأوساخ من الجلد

استخدام تونر طبيعي مع تنظيف الوجه

تقشير البشرة

تجنب الأطعمة المقلية أو السريعة وتناول السكريات والنشويات

استخدام ماسك مناسب للبشرة الدهنية مثل ماسك بياض البيض

شرب الماء بكثرة

طرق العناية البشرة الدهنية للرجال

يجب عليك عزيزي الرجل تنظيف البشرة والقيام بغسلها بشكل يومي في الصباح والمساء باستخدام ماء دافئ وأن يكون الغسول فيه أحماض ألفا هيدروكسي فهذه الأحماض تساعد على تقليل الزيت في المسامات.

تجنب تناول السكريات والأطعمة المقلية والجاهزة.

الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

شرب الماء بكثرة.

تجنُب لمس الوجه باليدين خصوصاً قبل غسلها.

الابتعاد عن استخدام منتجات العناية بالبشرة أو المرطبات المحتوية على زيوت إضافية.

ترطيب البشرة بمرطب خفيف وخالٍ من الزيوت ويناسب بشرتك.

العناية بالبشرة الدهنية في فصل الشتاء

استخدام واقي شمس حتى إن لم يكن هناك شمس، فهو ضروري.

وضع مرطب بشكل يومي ونوعية جيدة لتجنب جفاف البشرة الدهنية في فصل الشتاء وعدم تعرضها إلى التشقق أو ظهور البقع الداكنة والوقاية من التجاعيد.

الابتعاد عن المواد الكيماوية والصابون عند تنظيف البشرة الدهنية لأنه الصابون يحتوي على مواد معطرة تدمر خلايا البشرة وتقضي على الزيوت الطبيعية بالبشرة وزيادة جفافها.

ترطيب البشرة الدهنية فى فصل الشتاء يومياً بعد تنظيفها مباشرة.

استخدام مرطبات غنية تحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية والجليسرين.

استخدام كريم أساس يحتوي على مواد طبيعية والتي تحافظ على الزيوت الطبيعية في البشرة.

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