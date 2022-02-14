يصادف اليوم عيد الحب ويحتفل كل زوجين أو مخطوبين أو حبيبين في هذا اليوم، وتعتبر الرومانسية من أساسيات الحياة الزوجية وهو نوع من الاهتمام والتقدير بالنسبة لهنّ، وأيضاً استمراراً لبقاء الحبِّ حتى بعد الحياة الزوجية وصعوباتها.

كل إمرأة تعحب أن تهتم بجمالها وأناقتها ولا سيما البشرة فهي من الضروريات للحصول على بشرة بلا عيوب، "موقع البوابة" يقدم لكم نصائح لتنظيف البشرة قبل البدء في وضع مكياج عيد الحب:

نصائح لتنظيف البشرة قبل البدء في وضع مكياج عيد الحب

تنظيف البشرة

يجب الحرص على الابتعاد عن استخدام المياه الساخنة أثناء غسيل الوجه لتجنب جفافها وكذلك غسل البشرة يومياً بمنظف الوجه وتجفيفها بفوطة قطنية ناعمة.

يمكن تطهير البشرة من خلال وضع القليل من مستحضر الحليب المطهر على قطعة قطنية ومسح الوجه فيها، لفتح المسام وإزالة أي أوساخ متبقية على البشرة.

بخار البشرة

بخار البشرة من الخطوات الهامة والضرورية أثناء عملية تنظيف البشرة خاصة لأصحاب البشرة الدهنية التي تفرز كثيراً من الدهون.

بعد تعريض البشرة للبخار الساخن لمدة 5 دقائق يجب تدليك البشرة بمكعب من الثلج بحركات دائرة لتقليص المسام وإعادة درجة حرارة الجلد الى وضعها الطبيعي.

تقشير البشرة

بعد الخضوع لبخار البشرة يمكن وضع مقشر الوجه لبضعة دقائق للمساعدة على القضاء على خلايا الجلد الميت ويجعل بشرتك مشرقة ومتوهجة.

يمكن عمل مقشرات طبيعية في المنزل، كاستخدام مزيج السكر والعسل لتقشير البشرة بشكل طبيعي. ويتم فرك الوجه به لمدة خمس دقائق، وتركه خمس دقائق أخرى، قبل غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

تونر وترطيب البشرة

قبل البدء في ترطيب البشرة استعداداً لوضع مكياج العيد يفضل وضع تونر للوجه ويمكن أن يكون طبيعياً يتم اعداده في المنزل من خلال بخلط كمية متساوية من عصير الخيار وماء الورد، ووضعها على الوجه من خلال قطعة صغيرة من القطن، فذلك يساعد في الحفاظ على توازن البشرة.

ترطيب وتغذية البشرة

لا يمكن الاستغناء عن ترطيب البشرة بالكريمات المرطبة والمغذية يومياً بكريم يلائم نوع البشرة وخاصة قبل الخلود إلى النوم ويمكن اجراء تلك الخطوات قبل وضع المكياج ولكن يفضل دائماً أن تكون روتين يومي للحفاظ على نضارة البشرة وتوهجها الدائم.

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