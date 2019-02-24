في عيد الأم زيني المنزل ببعض الزينة المبهجة

أيام قليلة ونحتفل بعيد الأم، كلنا ننتظر هذا اليوم بشغف لنقول لأمنا شكرًا، ولنسمع تلك الكلمة من أبناءنا أيضًا، يقدم "موقع البوابة" هذا العام أفكار للإحتفال بعيد الأم. فسواء كنتِ ابنة تفكرين في طريقة مختلفة للاحتفال بوالدتك، أو كنت أم ترغبين أن يحتفل بك أبناءك بطريقة مختلفة، أو كنت أب تريد أن تشترك مع أبناءك في تحضير عيد أم مفاجأة وغير تقليدي.

فكري بسلاسة وقومي أنت بترتيب احتفال مميز لك ولعائلتك ولا تنسي والدتك ووالدة زوجك واجعليه يومًا مميزًا:

1- زيني المنزل ببعض الزينة المبهجة

2- اطلبي من الأبناء كتابة رسالة لك وللجدتين

3- لا تنسي الجدين أيضًا واعتبريه يومًا للعائلة

4- اصنعي كيك لذيذ وبعض المعجنات الخفيفة المالحة أو اشتري بعض الأشياء الجاهزة مثل الميني بيتزا والميني باتيه وكيك أو تورتة مع الشاي والعصير

5- اطلبي من أبنائك الكبار مساعدتك

6- فكري في بعض الأفكار التي تجعلين منها برنامجًا لليوم كمسابقة تذكرين فيها أسماء أعظم الأمهات واللواتي أنجبن لنا أعظم العلماء والقادة والمفكرين من الجنسين.

7- أدرجي أيضًا أسماء المفكرات والعالمات اللواتي استطعن الجمع بين أمومتهن وطموحهن.

8- من الأفكار الحلوة أيضًا أن يذكر الحضور ميزة لكل فرد فتزيد هذه الأمور من روابط الحب والمودة بينكم

9- عبري لصغارك عن مشاعرك تجاههم

10- لا تكوني شديدة التطلب وتغضبي إن نسي البعض ذلك بل بادري أنت وادعي الأبناء خاصة لو كانوا كبارًا.

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