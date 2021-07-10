اكتشاف بروتين يرتبط بسرطان البنكرياس

في دراسة حديثة من جامعة الملكة ماري في لندن، اكتشف باحثون بروتيناً يرتبط بسرطان البنكرياس ويساعد في تعزيز تشخيص المرض.

توصل الباحثون إلى بروتين يدعى "بنتراكسين 3" PTX3 وأشاروا إلى أنه قد يكون بمثابة علامة أو مقياساً بيولوجياً لسرطان البنكرياس وذا قدرة على التمييز بين سرطان البنكرياس والحالات غير السرطانية الأخرى في البنكرياس، وهي ميزة تفتقر إليها طرق الفحص التقليدية الحالية بأشعة CT.

وفي الدراسة، ركز الباحثون على قياس مستويات بروتين PTX3 في عينات مصل الدم من مرضى مصابين بأحد أنواع سرطان البنكرياس يُعرف بـ "سرطان البنكرياس القنوي" PDAC، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان البنكرياس.

كما استعان الباحثون بعينات من متطوعين أصحاء ومرضى آخرين ذوي حالات غير سرطانية في البنكرياس.

وجد الفريق أن مستويات البروتين كانت أعلى بكثير في عينات المصابين بسرطان البنكرياس القنوي، وذلك مقارنة بأولئك الذين يعانون من حالات غير سرطانية في البنكرياس.

ووفقا للباحثين، تشير النتائج إلى أن بروتين PTX3 يمكن استخدامه كمؤشر حيوي لتعزيز تشخيص سرطان البنكرياس وخاصة القنوي، كما تفتح النتائج الباب أمام اتاحة فرصة أمام توفير اختبارات تعمل على فحص وتحديد مستويات البروتين وإمكانية ذلك المساعدة في تشخيص المرض مبكراً.

إضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن التوصل للبروتين، يعد كشفاً كبيراً مؤثراً فيما يتعلق بتشخيص سرطان البنكرياس، إذ يساعد في التفريق بين حالات البنكرياس السرطانية والأخرى غير السرطانية، مما يفيد جداً لأنه حتى الآن ليس هناك أعراضاً محددة تكشف المراحل المبكرة من المبكرة.

يجدر بالذكر أن سرطان البنكرياس يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً وفتكاً، كما أنه مسؤولاً عن وفاة حوالي 9400 شخصاً كل عام في المملكة المتحدة.

هذا ويجدر بالإشارة إلى أن اعراض سرطان البنكرياس تشمل ألم في البطن يؤثر على الظهر وفقدان الشهية أو فقدان في الوزن غير مبرر إضافة إلى اصفرار في كل من الجلد وبياض العين.

كما تتضمن الأعراض تغير لون البول ليكون داكن أكثر وحكة الجلد والجلطات والارهاق.

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