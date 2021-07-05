جميلة البوابة: كيف تستغنين عن الفلتر وتبرزي جمالك بشكل طبيعي؟

مع التحسينات السريعة في التكنولوجيا، اصبحت الهواتف الذكية الآن تفعل ما كان يمكن فعله في وقت سابق فقط باستخدام الكاميرات الاحترافية، وبرامج الفوتوشوب...

الآن اصبحت الهواتف الذكية مجهزة بكاميرات يمكنها التقاط التفاصيل الدقيقة للوجه واخفاء اي عيوب عبر تطبيقات متنوعة. كذلك، أصبح التقاط الصور الشخصية أمرًا شائعًا لدرجة أنه يتم التقاط الصور في كل مناسبة صغيرة تقريبًا وأحيانًا بدون أي مناسبة أيضًا. ولكن أحياناً عندما يحين وقت التصوير تكتشفين غالبًا أنكِ لستِ "جاهزًا للكاميرا". اليوم جميلة البوابة ستقدم لك بعض الاقتراحات لمساعدتك في وضع الماكياج بطريقة تجعلك جاهزًا دائمًا للكاميرا.

اختاري فلتر مناسب لشكل وجهك أو تحبينه، ابحثي عن التحسينات التي اضافها الفلتر لوجهك، هايلايتر على الخدود، حواجب مرسومة، رموش طويلة، كونتور للانف، دوني كل هذه الملاحظات وقومي بتقليد الفلتر باستخدام أدوات الماكياج الخاص بك أو قومي بشراء ما يلزمك. وتذكري بأن الفلتر يقوم بتحسين ما لديك أصلاً فأنت جميلة ولكنك لا تعرفين كيف تبرزين نقاط الجمال لديك.

أدوات الماكياج الضرورية:

كريم مرطب للبشرة

رطبي وجهك باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك. يجب أن يبدأ الأشخاص ذوو البشرة الجافة بهذه الخطوة وتذكر إعطاء هذا الاهتمام الكافي.

الكونسيلر

ضعي كمية كبيرة من الكونسيلر على منطقة أسفل العين. تأكد من وضعه ببودرة شفافة. يساعد تثبيت البودرة الشفافة على بقاء خافي العيوب متماسكًا ويمنحك مظهرًا جديدًا طوال اليوم.

الماسكارا

استخدمي ماسكارا جيدة للحصول على رموش سميكة وطويلة وذات كثافة تساعدك على الظهور بمظهر رائع في بضع ثوانٍ.

جل الحواجب

الحواجب الأنيقة هي بالتأكيد صيحة الموسم! حددي حواجبك باستخدام جل حواجب شفاف لا يؤطر وجهك فحسب ، بل يساعدك أيضًا على الظهور معًا.

هايلايت وأحمر خدود

قومي بإبراز عظام وجنتيك جيدًا للحصول على هذا التوهج الإضافي وضعي القليل من أحمر الخدود.

أحمر شفاه

في أي صورة ، من المؤكد أن يتم النظر إلى الشفاه عن كثب وهذا سبب إضافي لوجود خط شفاه محدد جيدًا عندما يحين وقت الصور. لتحديد خط الشفاه ، يمكنك استخدام قلم تحديد الشفاه الذي يجعل شفتك تتألق!

ملاحظة هامة:

تأكدي من اخذ اكسسوارات للشعر للطوارئ بحيث يبدو شعرك أنيقاً ومرتباً ومتكاملاً في كل صورة.

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