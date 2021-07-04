الأكل الصحي لا يجب أن يكون مكلفًا.. 7 نصائح للحصول عليه بأقل التكاليف

يعتقد الكثير من الناس أنه يجب إنفاق الكثير من المال لتناول الطعام الصحي واتخاذه كنمط حياة، ولكن في الواقع لا يجب أن يكون هذا هو الحال.

وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تتراكم تكلفة الوجبات السريعة غير الصحية بسرعة كبيرة وتصبح باهظة الثمن بمرور الوقت، لذلك من خلال هذه المقالة سنتحدث عن بعض النصائح البسيطة لتناول الطعام الصحي وفي نفس الوقت توفير المال خاصة إذا تم الالتزام ببعض المبادئ الأساسية عند التسوق لاختيار الطعام.

نصائح لتناول طعام صحي بأقل التكاليف

شراء العلامات التجارية العامة

تقدم العديد من متاجر البقالة منتجات من كافة الأصناف والعلامات التجارية المتنوعة، ويعد اختيار العلامات التجارية العامة بدلًا من العلامات التجارية المعروفة طريقة بسيطة لتوفير المال دون المساومة على الجودة.

التخطيط للوجبات

يعد التخطيط للوجبات مسبقًا طريقة ذكية لتوفير الوقت والمال، لذلك حاول إنشاء خطة وجبات أسبوعية إلى جانب قائمة تسوق، ويفضل التركيز على عدد قليل من المكونات ذات الصلاحية القصيرة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة.

الطبخ في المنزل

يعد طهي الطعام في المنزل بدلًا من تناول الطعام في المطاعم واحدة من أسهل الطرق وأكثرها فاعلية لتناول الطعام الصحي بميزانية محدودة، وفي الواقع عادة ما تكلف الوجبة الواحدة من المطعم أكثر بكثير من شراء المكونات التي تحتاجها لإعداد الطعام في المنزل.

يمنحك أيضًا تحضير الطعام الخاص بك تحكمًا كاملًا في ما تضعه في الطبق، وهذا يجعل من السهل تضمين المزيد من الأطعمة الطازجة والكاملة في النظام الغذائي.

تناول المزيد من البروتينات النباتية

غالبًا ما تكون البروتينات النباتية مثل الفول والعدس والحمص أرخص بكثير من البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والدواجن، بالإضافة إلى أن هذه الأطعمة غنية بالبروتينات والألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى.

تابع العروض الشرائية

تقدم معظم متاجر البقالة عروض وخصومات أسبوعية، وعادة ما يتم الإعلان عنها عبر الإنترنت أو من خلال منشورات يتم توزيعها داخل السوق، وفي حال تمت متابعتها قبل التسوق فهي طريقة ممتازة لتوفير بعض المال.

شراء الخضار والفواكه المجمدة

إذا كنت تواجه صعوبة في استخدام جميع الفواكه والخضروات الطازجة قبل أن تفسد، ففكر في الحصول على بعض المنتجات المجمدة، حيث أنها تقدم نفس العناصر الغذائية القيمة ولديها مدة صلاحية طويلة وبالتالي التقليل من هدر الطعام وتوفير المال.

التخزين السليم للغذاء

يمكن أن يؤدي تخزين الطعام بشكل صحيح إلى إطالة مدة صلاحيته، مما يجعل وجباتك تدوم لفترة أطول وبالتالي تقليل هدر الطعام وتوفير المال، لذلك جرب وضع بعض المناشف الورقية في المكان الذي تضع فيه المنتجات لامتصاص الرطوبة الزائدة والحفاظ على الفواكه والخضروات من التلف.

كما يجب أيضًا الاحتفاظ بمنتجات الألبان في الجزء الرئيسي من الثلاجة، وتجميد اللحوم النيئة أو الدواجن في حال كنت لا تخطط لاستخدامها في غضون أيام قليلة.

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