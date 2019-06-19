اكتشاف خلل جيني يؤثر على خصوبة شريككِ

تمكن مجموعة علماء من مختبر "ستيت كي" في كلية الصحة العامة الصينية من تحديد خلل جيني مسؤول عن عقم الرجال.

اكتشف العلماء أن الفئران المصابة بالعقم تفتقر إلى جين إصلاح مهم، وهم يأملون أن يحمل هذا الجين مفتاح نوعية وكمية الحيوانات المنوية في الرجال.

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون الصينيون أن الجين XRCC1 يلعب دورًا ضروريًا في عملية نمو الحيوانات المنوية، ويضمن ارتفاع عدد الحيوانات المنوية، وتمتعها بالقدرة على الحركة السريعة، والشكل الطبيعي، والصلابة.

وفي السابق لم يدرك العلماء الدور الحقيقي لجين XRCC1، ولكن الدراسة الجديدة اثبتت أنه الشيء الوحيد الذي يحدد جودة الحيوانات المنوية في ذكور الفئران.

ويقول الخبراء إن هذا الاكتشاف يستدعي إجراء أبحاث على البشر، للتوصل إلى سبب ارتفاع نسبة العقم بين الذكور.

ولم يتضح بعد ما يؤدي إلى خلل الجين XRCC1، حيث قال الباحث "أيه هوا قو": "يؤثر أدنى تلف في الحمض النووي على الحيوانات المنوية البشرية ويقلل من الخصوبة ويزيد من خطر إصابة الذرية بالأمراض".

وأوضح: "الآن بعد أن أصبحنا نعرف أن XRCC1 يلعب دورًا مهمًا في الخصوبة لدى الفئران، يجب أن تستكشف الدراسات الإضافية العلاجات المحتملة التي يمكن أن تعالج العقم الناتج عن هذا الخلل الجيني في البشر".

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