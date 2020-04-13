اكتشفي الطرق الصحيحة لغسل وجهك يوميًا

غسل الوجه من الأمور الهامة والروتنيّة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو أهم جزء في نظام العناية بالبشرة؛ لأنه يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، والجراثيم، والأوساخ، والبكتيريا، ويمنع مسام الجلد من الانسداد.

إذا كنتِ من هؤولاء الذين يقومين بغسل وجههم كل يوم ولا يجدون نتيجة من ذلك، "موقع البوابة" يقدم إليكِ بعض النصائح التي ستساعدك كثيراً:

1- احذري أن تهملي إزالة المكياج مطلقاً فور وصولك إلى المنزل، ولا تكتفي بإزالة المكياج بواسطة المناديل المخصصة لإزالة المكياج، إذ أنها ستزيل المكياج فقط وستبقى رواسب المكياج والأوساخ عالقة في مسام بشرتك، لذا يفضل أن تقومي باستخدام مياه الميسلار المنظفة، والتي ستساعدك في التخلص من جميع الأوساخ سريعاً، لذا عندما تقومي بغسل وجهك ستزول جميع الأوساخ الموجودة على بشرتك بكل سهولة.

2- لتنظفي المنطقة المحيطة بالعين، احرصي دائماً على اختيار المنتجات التي تحتوي على زيوت طبيعية كونها من المناطق الحساسة، وقومي بتنظيفها دائماً بهذه المنظفات وليس باستخدام الصابون.

3- قبل أن تغسلي وجهك، قومي بإزالة جميع المكياج الموجودة على منطقة العين، وإلا سيتلطخ وجهك بالمكياج بعد غسله ولن يصبح نظيفاً.

دائماً عند غسل بشرتك، قومي باستخدام الماء الدافئ لا الساخن ولا البارد، وبالتالي ستتخلصين من الرواسب العالقة بها، بعدها اشطفيها بالماء البارد لتغلقي المسام المفتوحة.

4- بعد أن تنتهي من غسل وجهك، لا تقومي بتجفيفها باستخدام منشفة الوجه، بل استخدمي المناديل ذات الاستخدام الواحد، وجففيها بطريقة التربيت الناعمة حتى تمتص المناديل جميع المياه الموجودة على بشرتك.

5- بعد أن تغسلي وجهك، من الضروري ترطيبه إما باستخدام الكريم النهاري للنهار والكريم الليلي لليل، والذي سيوفر الترطيب والحماية والشباب للبشرة.

وأخيراً لا تنسي مطلقاً موضوع تقشير البشرة ولو مرة واحدة خلال الأسبوع لتتخلصي من جميع مشاكل بشرتك، ومن الأفضل أن تقومي بتطبيق الأقنعة المناسبة لنوع بشرتك والمكونة من مواد طبيعية بعد تقشيرها لتحصلي على بشرة لامعة مثالية ونابضة بالحياة.

6- إن كل نوع بشرة بالتأكيد يعتمد على كيفية الاعتناء بها وطريقة غسلها لتكون بشرة مثالية نضرة، هذه كانت بكل بساطة الطريقة الصحيحة لغسل الوجه، إضافة إلى أبرز النصائح والخطوات التي يمكنك اعتمادها لتحصلي على بشرة رائعة لا تشوبها شائبة.

أما بالنسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب إليكِ هذه النصائح الثمينة:

1- تُغسل البشرة مرّتين يوميّاً صباحاً و مساءاً.

2- يُستخدم مُنظّف مناسب لنوع البشرة، ويمكن استخدام مُنظّف طبيّ في حالة حب الشّباب الشّديد.

3- تجنب فرك البشرة عند غسلها، والتّعامل معها بلطف.

4- يُغسل الوجه بالماء البارد، وتجنّب الماء السّاخن.

5- يُجفف الوجه بلطفٍ بالطّبطبة، وباستخدام منشفة ناعمة مع التّأكد من غسل المناشف دائماً.

6- تُرطب البشرة، باستخدام مُرطّب خال من الزّيوت.

نصائح غسل الوجه للبشرة الجافة:

- تُغسل البشرة مرّة واحدة يوميّاً، خاصة في اللّيل؛ لإزالة المكياج، والأوساخ، والعرق عن البشرة قبل النّوم، والإكتفاء برشق الوجه بالماء الفاتر صباحاً.

- يُستخدم منظّف خفيف خالي من لوريل الصوديوم أو لوريث السلفات، أو الكبريتات، أو استخدام الزّيت، كمنظّفٍ للبشرة، مثل زيت الزّيتون، أو زيت اللّوز، وغيرها، وذلك من خلال ترطيب الوجه بالماء، ثم وضع الزّيت عليه، وفركه بحركاتٍ دائريّة باستخدام منشفة، ثمّ غسله بالماء الدّافئ.

- تُقشير البشرة من مرّة إلى مرتين في الأسبوع؛ للتّخلّص من الجلد الميّت باستخدام منشفة ناعمة، وفركها بحركاتٍ دائريّة، أو من خلال غمس قطعة من القطن في زيتٍ غنيّ، كزيت جوز الهند، وفرك البشرة بها بحركات دائريّة.

- يُغسل الوجه بالماء البارد، أو الفاتر.

- يجفف الوجه بالطّبطبة، باستخدام منشفة ناعمة.

- يُستحدم مرطّب غنيّ للبشرة، ويُنصح بالمُرطّبات الطّبيعيّة، مثل زبدة الشّيا، أو زبدة الكاكاو.

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