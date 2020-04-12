5 خلطات طبيعية لتبييض الأسنان في أسبوع

هل تحلم بأسنان بيضاء ناصعة خلال فترة قصيرة؟

إن تبييض الأسنان هو أي إجراء يتم فيه جعل الأسنان تبدو أكثر بياضاً، ويتم القيام بالتبييض إما عن طريق العمليات الفيزيائية التي يتم فيها إزالة التصبغات الخارجيّة من على أسطح الأسنان، أو عن طريق العمليات الكيميائيّة، حيث تتفاعل المواد الكيميائيّة مع السن لتجعله أكثر بياضاً، لكن للأشخاص الذين لا يحبون استخدام المواد الكيميائية نقدم في هذا المقال خلطات طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل:

1- الفراولة وصودا

اهرسي حبة من الفراولة حتى تصبح ناعمة، بعدها أضيفي لها مقدار 1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز، وقلبي حتى تحصلي على هريس ناعم، بعدها فرشي أسنانك بالخليط لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ومن ثم اشطفي أسنانك جيداً بالماء.

2- عصير الليمون والبيكينج باودر

اخلطي 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع 1 ملعقة صغيرة من البيكينج باودر، وقلبي لتحصلي على خليط ناعم، بعدها أضيفي 1 ملعقة صغيرة من الماء، وعاودي التقليب مرة أخرى حتى تمتزج المكونات سوياً بالشكل المطلوب، ومن ثم افركي أسنانك بالخليط لمدة 3 دقائق، افركيها جيداً حتى تتغلغل الخلطة في جميع الجهات قبل شطفها.

3- خل التفاح

خل التفاح من المواد الفعالة جداً جداً في تبييض الأسنان، ليس ذلك وحسب، بل أنه سيساعدك في وقف نزيف اللثة وتقوية أسنانك، لذا قومي بإضافة القليل من خل التفاح الطبيعي إلى فرشاة أسنانك النظيفة، وافركي أسنانك النظيفة بها بشكل جيد لمدة 5 دقائق، بعدها تمضمي جيداً بالماء حتى تزول كل آثار خل التفاح، وكرري العلاج مرة كل يوم لتحصلي على النتائج الفعالة والسريعة خلال أسبوع فقط.

4- العسل ومعجون الأسنان

قومي بوضع مقدار من معجون الأسنان ونصف مقدار من العسل على فرشاة الأسنان، بعدها فرشي أسنانك بالخليط لمدة 3 دقائق من جميع النواحي، بعدها اشطفيها جيداً بالماء، وكرري استخدام الخلطة مرتين في اليوم لمدة أسبوع لتلاحظي الفرق.

5- بودرة الكركم العضوي

الكركم يساعد على تبييض الأسنان بشكل فاعل، وذلك بسبب خواصه الطبيعية الفعالة في ذلك، أما طريقة استخدامه فهي:

- غسل فرشاة الأسنان بالماء ثم غمسها في بودرة الكركم.

- فرك الأسنان بالكركم، وتركه عليها لمدة تترواح من 3-5 دقائق.

- شطف الأسنان بالماء أول مرة، ثم شطفها مرة ثانية باستخدام معجون أسنان عادي، أو بغسول الفم للتخلص من آثاره نهائياً.

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