اكتشفي خلطات لإزالة شعر الوجه والذقن

تعاني كثير من السيدات من مشكلة الشعر الزائد الذي يظهر في أنحاء متفرقة من الجسم مثل الساقين والذراعين والوجه.

وقد يسبب ظهور الشعر الزائد في منطقة الوجه شعور المرأة بالإحراج وفقدان الثقة بالنفس، والسبب الرئيسي في نمو الشعر الزائد هو الاضطراب الهرموني فمستوى هرمون الإستروجين هو الذي يحدد معدل نمو الشعر.

إذا قمتِ بتجربة عدد من الطرق لإزالة شعر الوجه كالشمع والكريمات ولم تحصلي على النتائج المرجوة وفاجأك الشعر بالنمو سريعاً مرة أخرى، فإليك بعض الوصفات السهلة والطبيعية لإزالة شعر الوجه نهائياً:

1- ماسك الكركم و دقيق الحمص:

يعتبر الكركم من أكثر المواد التي تقلل من نمو الشعر كما أن له تأثير مضاد للبكتيريا.

اخلطي مقادير متساوية من الكركم ودقيق الحمص وأضيفي كمية قليلة من الماء لتحصلي على معجون سميك واتركيه على وجهك حتى يجف تماماً ثم افركيه باستخدام قطعة من القماش المبلل واشطفي وجهك بالماء البارد.

يمكن استخدام الكركم والماء فقط في حالة عدم توافر دقيق الحمص.

2- ماسك الكركم والبابايا:

تهرس ثمرة واحدة من البابايا مع 1/2 ملعقة من الكركم ويدلك الوجه بهذا الخليط لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء. يكرر هذا الخليط مرة في الأسبوع وستلاحظين اختفاء الشعر الزائد بعد فترة قصيرة.

3- ماسك الكركم واللبن:

يخلط مقدار من الكركم مع قليل من اللبن حتى تمام التجانس ويدلك الوجه بهذا الخليط في حركات دائرية ثم يترك لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء البارد.

4- ماسك البيض:

يعمل هذا الماسك بنفس طريقة الشمع في إزالة الشعر ولكنه أقل ألماً كما أنه يمنع ظهور الشعر مرة أخرى عند المداومة على استخدامه.

اخلطي بياض بيضة واحدة مع ملعقة من السكر و1/2 ملعقة من دقيق الذرة حتى يصبح الخليط في صورة معجون ناعم وافرديه على وجهك واتركيه حتى يجف تماماً ثم انزعيه وستلاحظين خروج الشعيرات مع الماسك بكل سهولة وأقل ألم.

5- ماسك العسل والليمون:

اخلطي 4 ملاعق من العسل وملعقتين من عصير الليمون ثم ضعي الخليط على وجهك في نفس اتجاه نمو الشعر واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد. يكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة والتخلص من الشعر الزائد للأبد.

شرب كوب من النعناع المغلي يوميا يعمل على تنظيم مستوى الهرمونات في الجسم. يمكنكِ استخدام النعناع المجفف أو الأوراق الطازجة.

داومي على استخدام هذه الخلطات البسيطة لتتخلصي من الشعر الزائد نهائياً وتحصلي على بشرة أكثر نعومة وإشراقه.

تعاني كثير من السيدات من مشكلة الشعر الزائد الذي يظهر في أنحاء متفرقة من الجسم مثل الساقين والذراعين والوجه.

وقد يسبب ظهور الشعر الزائد في منطقة الوجه شعور المرأة بالإحراج وفقدان الثقة بالنفس، والسبب الرئيسي في نمو الشعر الزائد هو الاضطراب الهرموني فمستوى هرمون الإستروجين هو الذي يحدد معدل نمو الشعر.

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