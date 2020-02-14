فوائد الزعتر الأخضر.. أهمها علاج للروماتيزم

الزعتر الأخضر نبتة طبية وعطرية معروفة جداً في الدول العربية وأوروبا، وتستخدم منذ القدم لمحاربة العديد من الأمراض. ومنذ أيام اليونان والرومان يتم حرق الزعتر من أجل تنقية الهواء الداخلي، ويتم نقعه في الحمامات قبل الذهاب إلى المعركة.

يوجد الزعتر تحت 300 نوع مختلف، مثل الزعتر الشائع أو الزعتر الليموني، ويستخدم الزعتر في مطبخ حوض المتوسط، ولكن له كذلك خصائص طبية لا تعد ولا تحصى. ويستخدم كذلك في مجال الصحة وفي مجال التجميل حيث يدخل في العديد من المنتجات الصيدلانية. كما يمكن استخدامه في المنزل لصنع علاجات خاصة في متناول يدك.

تعرّفوا في ما يلي على فوائد الزعتر الأخضر:

كيف يتم تحضير شاي الزعتر؟



يمكن استهلاكه طازجاً أو مجففاً على شكل شاي، أو على شكل زيوت أساسية (ثلاث نقاط في كوب مليء بالماء الساخن).

لصنع شاي الزعتر الطازج:

10 غرامات من الزعتر الطازج يتم نقعه في لتر من الماء المغلي.

يُترك لمدة 10 دقائق.

يُصفى ويُضاف إليه المكونات السحرية (ملعقة من العسل والليمون...).

لصنع شاي الزعتر المجفف:

ثماني ملاعق صغيرة من الزعتر المجفف في لتر من الماء المغلي.

فوائد الزعتر الأخضر:

1- الزعتر يقضي على نزلة البرد والم الحلق

2- مطهر، الزعتر غني بالفينولات، وله خصائص مطهّرة وكمضادّ حيوي ومضادّ للبكتريا.

3- يحارب نزلة البرد

يستخدم الزعتر على شكل شاي لمحاربة نزلة البرد والغرغرة؛ لمحاربة ألم الحلق.

4- لمحاربة التهابات البول ،يتمّ علاج التهابات المسالك البولية والمثانة أو حتى البروستات بشرب شاي الزعتر.

5- الزعتر مليء بالفيتامينات شاي الزعتر مصدر مهم لفيتامين "ك" K الضروري لتصنيع البروتينات التي تلعب دوراً في تخثر الدم وتشكيل العظام.

6- يمدُّ الجسم بالعناصر المعدنية ،الزعتر المجفف مصدر مهم للحديد الضروري لنقل الأكسجين، ولتشكيل كريات الدم الحمراء في الدم. ويساعد على تصنيع الخلايا الجديدة والهرمونات والنواقل العصبية. والزعتر الأخضر الطازج يعطي الجسم كمية وافرة من الفيتامين "سي" C.

7- الزعتر الأخضر للصحة الجلدية :إنَّ خصائص الزعتر المطهّرة والشافية تساعد على محاربة حب الشباب والجروح والاحمرار (يستخدم على شكل منقوع للاستخدام الخارجي).​

8- ضد الروماتيزم:ضعي في حوض الاستحمام منقوع الزعتر لعلاج الروماتيزم والتهاب المفاصل وآلام العضلات.

9- الفلافونويدات:الفلافونويدات التي يحتويها الزعتر تعمل كمضادّ للأكسدة، الأمر الذي يسمح بمحاربة التلف الذي تسببه الجذور الحرّة (التي تسبب أمراض السرطان والأمراض الأخرى).

10- مفيد للأسنان :الزعتر مصدر للمنغنيز والكالسيوم، ويساعد على التكوين السليم للعظام والأسنان بشكل جيد. وإذا استخدم للغرغرة، فإنه يعالج الأسنان واللثة وتجويف الأسنان ويحارب الرائحة الكريهة للفم.

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