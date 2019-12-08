اكليل عيد الميلاد المحشو بالجبن والسبانخ

قدمي اكليلاً من المعجنات الدافئة المحشو بالسبانخ والجبن والصنوبر في يوم عيد الميلاد . زينيه بالتوت البري والشبت.

المكونات:

250 جرام سبانخ

250 جرام جبن فيتا أو توفو حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز ، بالإضافة إلى زيت إضافي الدهن

50 جرام صنوبر محمص

رشة جوزة الطيب

2 حص ثوم، مفروم

2 برش الليمون

1 عبوة صغيرة شبت ، ¾ أوراق مقطعة ، ¼ سعرات محفوظة للتزيين

1 ملعقة كبيرة كرز حامض

½ ملعقة كبيرة من التوت البري المجفف ، بالإضافة إلى كمية للزينة

رشة دقيق

500 جرام ورق الفيلو او المعجنات الجاهزة

حليب اللوز للدهن

الطريقة:

ضعي السبانخ في مصفاة ، ثم اسكبي فوقها كمية من الماء المغلي واتركيها لتذبل. بمجرد أن تبرد ، قويم بالضغط عليهل للتخلص من الرطوبة الزائدة باستخدام منشفة نظيفة. ثم اقطع السبانخ وضعيها في وعاء كبير. في وعاء أخر تخلط الجبن أو التوفو والزيت والصنوبر وجوزة الطيب والثوم وبرش الليمون والشبت المفروم والكرز حتى تمتزج جيدًا وتتبل بسخاء وتوضع جانباً.

يرش الطحين على سطح رخامي، ترق المعجنات على شكل مستطيل 60 × 20 سم. مع ترك حدا طوله 1 سم ، توضع ملعقة كبيرة من خليط السبانخ على طول المعجنات ، مع ترك مسافة 2 سم في كلا الطرفين. تلف المعجنات لعمل شكل اسطواني طويل. تثبت الاطراف معًا لعمل الاكليل وتلص بالقليل من حليب اللوز. ينقل اكليل السبانخ والجبن إلى صينية الفرن المدهونة تغطى وتوضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

يُسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية. باستخدام سكين حاد ، قم بقطع الإكليل بشكل مائل. يمزج القليل من حليب اللوز مع بعض زيت الزيتون (سيساعد ذلك على تلوين المعجنات) ويدهن الإكليل بالكامل. تخبز لمدة 40-45 دقيقة حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا. تترك لتبرد لمدة 5 دقائق ، ثم تنقل إلى صينية التقديم وتزين بقطع الشبت وبعض التوت البري المجفف.