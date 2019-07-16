من الناعم إلى الجريء.. استلهمي مكياجك من عليا بهات (صور)

من بين نجمات بوليوود اللواتي يتمتعن بالجاذبية، تتميز "عليا بهات" بأناقتها وطابعها الخاص، لا سيما فيما يتعلق بالمكياج، إذ تفضل "عليا" الظهور على طبيعتها معظم الوقت، وغالبًا ما يتميز مكياجها بالنعومة والرقة، بالإضافة إلى اللمسات الجريئة أو القوية.

وحتى لا تحتاري، جلبنا لكِ من مجلة "آي ديفا" اطلالات مكياج مميزة من وحي "عليا بهات":

آيشادو نحاسي

في حين أن الذهبي والبرونزي، يعدان من أكثر ألوان الايشادو شيوعًا، عليكِ عدم تجاهل الآيشادو النحاسي، فهو جذاب ولافت وناعم أيضًا، كما أنه يتماشى مع مختلف ألوان البشرة.

أحمر شفاه وردي مات

بدلًا من الملمع، اختاري احمر شفاه مات باللون الوردي ليكون بطل اطلالة مكياجك، مع التركيز على الماسكرا لإبراز جمال رموشك أكثر، ولا تنسي تحديد حاجبيكِ مثل "عليا".

الكحل

لمسة من الكحل أو الآيلاينر من شأنها إضفاء مزيدًا من الجاذبية لإطلالتك، وإذا أردتِ اعتماد اطلالة كلاسيكية، يمكنك اختيار أحمر شفاه قوي، أو لون نيود مثل "عليا".

الخوخي

تبدو "عليا" في غاية الرقة والجاذبية في تلك الاطلالة، حيث اعتمدت في مكياجها على اللون الخوخي، واختارت آيشادو وأحمر شفاه بنفس هذا اللون الناعم، وأبرزت الاطلالة بالماسكرا.

نيود

إذا كنتِ سترتدين أزياء منقوشة ومفعمة بالألوان واكسسوار لافت، يفضل اعتماد مكياج ناعم مثل النيود، وعلى طريقة "عليا" يمكنك اختيار ايشادو هادئ ونسقيه مع احمر شفاه نيود.

سموكي آسر

مثل "عليا"، يمكنكِ اعتماد مكياج سموكي عميق لعينيكِ وتحديد حاجبيك، مع التركيز على البلاشر والهايلايتر واكمال اطلالتك بأحمر شفاه هادئ.

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