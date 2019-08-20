على طريقتهن الخاصة.. هذا الإكسسوار لا تتخلى عنه نجمات بوليوود

بالإضافة إلى الألوان الزاهية والتصاميم الفضفاضة، تزدهر صيحات الإكسسوارات في الصيف، وتصبح بمختلف أنواعها واشكالها عنصرًا أساسيًا من الاطلالة الصيفية، وخاصة تصميم القلادة ذات الطبقات.

تعد القلادة ذات تصميم الطبقات من الاكسسورارات المفضلة لدى الكثير من السيدات والنجمات أيضًا، ومن خلال صحيفة "تايمز أوف إنديا"، شاهدي كيف تألقت نجمات بوليوود بقلادة الطبقات على طريقتهن الخاص.

كارينا كابور

في هذه الإطلالة، بدت كارينا جذابة وعصرية، خاصة بمكياجها البسيط الذي ركز على تحديد عينيها بالكحل وخصلاتها المموجة، فضلًا عن فستانها الأحمر اللافت، هذا وكانت قلادة الطبقات اختيارها لإكمال اطلالتها بذلك الفستان دون الاكمام.

أنانيا بانداي

تتميز النجمة الصاعدة بأسلوبها المميز الذي يجمع بين البساطة والعصرية، وفي هذه الصورة، أضفت أنانيا لمسة أكثر عصرية وجاذبية بإطلالتها بالبليزر الوردي، من خلال تنسيقها بين أكثر من قلادة ذهبية، أحدها تميز بشكل العين الزرقاء.

سونام كابور

تعد سونام واحدة من بين أبرز نجمات بوليوود وتتميز بذوقها الفريد وستايلها اللافت، وخلال إطلالتها في مهرجان كان هذا العام من توقيع "رالف آند روسو"، سرقت الأضواء بمجوهراتها من "شوبارد" وخاصة تلك القلادة المميزة ذات الطبقات.

إيشا جوبتا

أضفت إيشا لمسة أكثر جرأة لإطلالتها بالأخضر الفسفوري، حيث اختارت تشوكر ضخمة على شكل السلسة ونسقت معها قلادتين تميزت احداهما بالتصميم المزود بشكل العملة، والتي تعد من أبرز الصيحات الآن.

المزيد من إطلالات المشاهير:

تكلفت مئات آلاف الدولارات...نظرة على خواتم زواج جميلات بوليوود (تقرير)

من فيرساتشي لإيلي صعب.. شاهدي أفضل أزياء خريف وشتاء ٢٠١٩ (صور)

نظرة إلى أبرز إطلالات أسبوع كوتور الهند لعام 2019 (صور)