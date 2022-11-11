أكد خبراء الأبراج أن العام 2023 ستكون أفضل من عامي 2022 و2021 على كافة الأصعدة، والأبراج الأكثر حظاً لعام 2023 برج السرطان، برج الثور، برج الأسد وبرج الميزان.

الأبراج الأكثر حظًا لعام 2023

برج السرطان من الأبراج الأكثر حظًا لعام 2023

برج السرطان لعام 2023 يوجد انفراجات كبيرة وستمر بثلاث يا مولود برج السرطان، تبدأ المرحلة الأولى من كانون الثاني وتنتهي بشهر حزيران، حيث سوف تشهد حياته تغيرات إيجابية مفاجئة سوف تسعده كثيرًا وصعوبات وتحديات كبيرة، أما المرحلة الثانية سوف تبدأ من شهر حزيران وتنتهي في شهر تشرين الأول يحصد من خلالها ثمرة جهوده وأتعابه، كما تعد هذه المرحلة بمجموعة من المفاجآت السارة على المدى الطويل.

أما المرحلة الثالثة سوف تبدأ في تشرين الأول شهر التطورات والانتصارات وبالإضافة إلى التفاؤل والآمال لتعوض عليه السنوات الصعبة التي مر بها، وخلال المراحل الثلاث، سوف يتعرف على أشخاص من طبقات جديدة وسوف يفارق معارف قدامى وأصدقاء مقربين لديه، ومن الممكن أن يغير مكان عمله لكنه سيجد دخله المالي العالي من خلال عمله الجديد وسينجح بذلك ويتفوق، أما من الناحية العاطفية سوف يجتاح حب جديد رومانسي وعلى الأغلب أنه سوف يرتبط من برج الميزان لكنه سوف يعاني من شدة الشوق لأنه كثير السفر.

برج الثور من الأبراج الأكثر حظًا لعام 2023

يبدأ مولود برج الثور يشق طريقه بنفسه وبشجاعة وبعد سنوات من الهم والعسروالضيق والحظوظ المبعثرة، وتبدأ موجة من الأحداث المتيسرة والانفراجات خصوصاً خلال الأشهر الأولى، وسوف تزداد حظوظك الجيدة في شهر حزيران وسوف تشرق الشمس على من جديد وتحقق أحلام وتنال مرادك الذي طال انتظاره، ويبدوأن عام 2023 سوف يكوناستثنائي لبرج الثور ، وسوف تتاح أمامك فرص متعددة وذهبية وتنتظرك مفاجآت تسعدك وتفرحك من الداخل ومن شدة الفرح سوف تنار دموعك فرحاً، وسوف تعيش حياة هادئة ومستقرة وتصبح أكثر حكمة.

أما من الناحية المهنية سوف يستمر نجاحك في مكان العمل وسوف تحصد الأرباح الهائلة حتى نهاية العام، وسوف تشعر بالملل الكبير لبعد شريك حياتك عنك فلا يوجد طاقة على احتمال غياب الشريك.

برج الأسد من الأبراج الأكثر حظًا لعام 2023

برج الأسد من الأبراج الأكثر حظًا لعام 2023، حيث تهب الرياح كما يحب مولود الأسد وتشتهي سفنه، فيعمل على حل جميع خلافاته ويطوي صفحة مزعجة جداً من حياته ويبدأ صفحة جديدة، وهناك بعض الضغوط التي سوف تظهر عليك خلال الربع الأول من العام، وسوف يضع العقبات والعراقيل أمام نجاحه وتقدمه خاصة في مكان العمل، إلا أنه سوف يجتازها جميعاً بكل نجاح ويتخطاها بكل قوة وإصرار وسوف يكتب له النجاح والتفوق لتكون نهاية العام نهاية سعيدة جدًا.

لكن الحظ السيئ سوف يرافق برج الأسد لفترة قصيرة مما تجعله يتعرض لخسارة فادحة وغير متوقعة لكنها ستجعله شخص أقوى.، ومن المتوقع أن يكون زواجه خلال عام 2023 بعد علاقة عاطفية رومانسية.

برج الميزان من الأبراج الأكثر حظًا لعام 2023

يعتبر برج الميزان من الأبراج الأكثر حظًا لعام 2023، ومن الممكن تسميت عام 2023 عام الثبات والاستقرار والأحداث المعددة، وسوف تحدث في هذه السنة تغييرات حاسمة في حياة مولود برج الميزان، وسوف يفتح عدة مشاريع سوف ينجح بإدارتها واستثمارات ينتصر بها ويصبح في الأفق مما سيسحق جميع منافسيه.

برج الميزان يبدأ عام 2023 فرص مميزة وجيدة حتى شهر حزيران، ثم سوف يتابع هذا الهام بفرص استثنائية مثل عقد استثمار جديد أو عمل أو شراكة، أما في النصف الثاني من عام 2023 سوف يحذره الفلك منالأشخاص الذين حولهم وعدم إعطائهم الثقة المطلقة، سوف يخبئ له القدر علاقة حب جديدة، إن كان عازباً سوف يتزوج، أما المتزوج سوف تكون حياته مستقرة وهادئة خصوصاً في فصل الصيف.

توقعات برج السرطان 2023

توقعات برج الثور 2023