ماذا ينتظر برج السرطان من توقعات لعام 2023؟ وهل سيشهد عام 2023 بدايات جميلة وموفقة وأحداث جديدة وإيجابية وتطورات مميزة من جميع النواحي؟ في هذا المقال نقدم لكم توقعات برج السرطان المهنية والحظوظ العاطفية التي سترافقه لعام 2023 وفقاً لتوقعات علماء الفلك.

توقعات برج السرطان 2023

توقعات برج السرطان 2023، سنة 2023 هي سنة التقدم والقطاف وتعتبر سنة مهمة وجيدة وسوف توعدك بالأفضل، سنة 2023 أكثر إيجابية وانتاجية من السنة الماضية لأنها تعدك بأحداث جميلة وممتعة وانفراجات كثيرة وبقطف ثمار جهودك السابقة بعد سنة من المعاناة والمعاكسات والمشاكل، وهناك فرص جيدة أمامك تلتقطها بالوقت المناسب وتقوم بتطوير بعض المشاريع وسترسم مستقبلاً باهراً وتنفذ بعض المشاريع، صحتك افضل من السنة الماضية لكن لا تنسى ممارسة الرياضة والمشي والالتزام بنظام غذائي صحي.

صفات برج السرطان

من أكثر الأبراج حساسية

يقرأوا أفكار الآخرين ويتمكنون من معرفة تصرفات من حولهم من نظرة واحدة.

طبيعته شخص هادئ إذا لم يتم استفزازه.

يفكر برج السرطان بشكل عميق حول جوهر الأشياء حتى يصل إلى ما يريد.

يعمل بجد واجتهاد عندما يتعلق الأمر بحياته المهنية.

مجتهد

يُحسن التعبير عن نفسه بطريقة إبداعية غير متوقعة.

مبدع

يمتلك برج السرطان حدسًا قويًا يجعل من الصعب أن يتم خداعه أو التلاعب به.

صفات رجل برج السرطان

يتميّز بذكاء لغوي في حديثه مع الآخرين.

لديه قدرة كبيرة على الإقناع.

شخصية متناقضة يضحك ويعبس ويصرخ ويبتسم في نفس الموقف.

صاحب خيال واسع جداً، ويسافر في أحلامه إلى أماكن بعيدة عن الواقع .

ذاكرته يقظة

يدقّق رجل برج السرطان في جميع التفاصيل

إنتماؤه الأساسي لبيته وأسرته وزوجته، ومن ثمّ للعالم الخارجي .

يخاف كثيراً على نفسه من الفشل والخيبات .

قلبه بركان مشتعل من العواطف والأحاسيس المتدفقة.

يحب الشعر والأدب والروايات والقصص .

يعترف بالحب بكلّ جرأة وصراحة ودون خوف .

فنان بالفطرة

صوته جهوري

يهوى الإلقاء والتمثيل والتقليد.

لا يتقبل النصائح التي يمليها عليه الآخرون .

لا يحب المشي عكس التيار، ولا يستجيب للآراء المعارضة .

لسانه سليط جداً وانتقاداته لاذعة للآخرين، وقد تكون جارحةً أحياناً .

معطاء، ويحبّ مساعدة الآخرين ودعمهم معنوياً.

مزاجيته مؤذية بعض الأحيان.

بيتوتي جداً

يحبّ الجلوس في البيت على أن يخرج إلى الأسواق والمتنزّهات.

صفات امرأة برج السرطان

علاقاتها محدودة لا تفضل عمل صداقات كثيرة.

أنثى بمعنى الكلمة، تفيض سحراً ورقّة .

شخصيتها جذابة.

بعض الأحيان ثقتها بنفسها مهزوزة .

موهوبة

لديها قدرة على الابتكار والتميز.

من صفاتها حب للتملّك

ليست طموحة، إلّا لأجل جمع الأموال .

لديها قدرة كبيرة على المثابرة في عملها .

حريصة ولا تحب التبذير.

تحب أجواء البحر، والتأمل به والشاطئ والسباحة.

حنونة جداً.

غيورة على زوجها وحبيبها . قد تصبح شخصيّةً منطوية إذا حزنت أو تعرّضت لجرح في مشاعرها.

لديها حدس قوي في توقع الأشياء .

لديها نزعة حقد على الآخرين ولا تغفر لهم بسرعة.

تحب السيطرة على الآخرين والتحكّم فيهم، وإملاء الأوامر عليهم .

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