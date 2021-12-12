الأبراج الأكثر حظًا من ناحية الصحة لسنة 2022، هل أنت منهم؟

الأبراج الأكثر حظًا في الصحة لسنة 2022، بدأ العد التنازلي لسنة 2021 وندخل سنة جديدة نتمنى أن تكون أفضل من ناحية الصحة البدنية والنفسية والإجتماعية، العمل، الحب، الصحة، الزواج،العائلة.

الصحة هي حالة اكتمال الصحة البدنية والنفسية والإجتماعية، وليست الخلو من العجز من أحد الأمراض، الصحة البدنية هي كفاءة الجسم وقدرة أعضائه وأجهزته المتعددة على العمل بشكل متوافق ومتكامل من أجل الحفاظ عليه ومواجهة المرض الذي يتعرض له، أما الصحة النفسية هي قدرة الشخص على التوافق مع نفسه ومع البيئة المحيطة به، أما الصحة الإجتماعية هي قدرة الشخص على القيام بأدواره الإجتماعية اتجاه المحيطين به مثل التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون مع الآخرين.

الأبراج الأكثر حظًا من ناحية الصحة لسنة 2022

الأبراج الأكثر حظًا من ناحية الصحة لسنة 2022"برج السرطان"

الأبراج الأكثر حظًا من ناحية الصحة لسنة 2022"برج السرطان"، من صفات برج السرطان القوة، الشجاعة، لديهم خيال واسع، ولديهم الكثير من الأصدقاء، وهم أشخاص عاطفيّون جداً، يتمتعون بقدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهم رومانسيون جدّاً، ويمتلكون إحساس مرهف، ويحبون الموسيقى، وإرادتهم في الحياة صلبة وقوية، ويحبون الألوان المضيئة، مثل اللون الفضي، واللون الأبيض، ويعتبرون اللون الأسود ملك الألوان.

برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، من الأبراج التي تخاف على صحتها بشكل مبالغ به، وعندها وسواس، يمتلك برج السرطان مناعة جيدة لتحمل أي أمراض معدية، ويمنح كوكب المريخ طاقة أفضل ونشاطًا وحيوية، ستكون سنة 2022 لصحتك الجسدية والعقلية في أفضل حالاتها في هذه السنة.

سوف يستمرون في ممارسة الرياضة، اتباع نظام غذائي ممتاز مثل الإكثار من تناول الخضار والفواكة، وتناول البروتين والالياف، وإذا كان برج السرطان من المدخنيين سوف يقومون بالتخفيف درجة درجة حفاظاً على الرئة والقلب، هنيئاً لك يا برج السرطان ونتمنى لك حياة صحية خالية من الأمراض والالتهابات والفيروسات.

الأبراج الأكثر حظًا من ناحية الصحة لسنة 2022"برج الميزان"

الأبراج الأكثر حظًا من ناحية الصحة لسنة 2022، من صفات برج الميزان إنهم يعشقون الانسجام والوفاق، ويهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن فى الأشياء وفى الناس، ويحترمون بصفة عامة بالحنان واحترام مشاعر الآخرين، برج الميزان متعاطفون جدًا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد، فهم متفتحون ويعملون ما بوسعهم لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدتهم.

برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول يهتم بصحته دائماً ولكن بدون مبالغة، لديهم تحسن في الصحة والعافية في سنة 2022، وستكون صحته أفضل من السنوات السابقة، لديهم طبيعة حساسة، ويلتقطون الأمراض بسرعة وغالباً أسباب المرض نفسية، هم مسالمون ولا يحبون المشاكل، عندما تصبح في الجو المحيط به توتر أو مشاحنات في العلاقات يمرض بسرعة ويفقد توازنه الصحي، عنده ارادة وليس من الأشخاص السهليين وتجاوب مع الأدوية بسرعة، من نقاط ضعفهم يسمنون بسرعة أو ينحفون بسرعة، دائماً يعاني من وجع أسفل الظهر واضطرابات الكلاوي مما تؤدي في مشاكل بالوزن، والمجاري البولية تتأثر كثيراً، لذلك أكثر من شرب الماء والشعير وما البقدونس، وهم لا يتحملون الإجهاد والتعب ولا يفضلونها أبداً يحبون، الأعمال السهلة، وتناسبهم الرياضات اللطيفة التي لا يصيبها تعب مثل التعب والسباحة.

الأبراج الأكثر حظًا من ناحية الصحة لسنة 2022"برج الدلو"

الأبراج الأكثر حظًا من ناحية الصحة لسنة 2022"برج الدلو"، اختتم برج الدلو سنة 2021 بفيروس الكورونا لكنها مرت عليه بسلام بدون ارهاق ومستشفيات وأدوية قوية، أما سنة 2022 ستبدأ معه بصحة جيدة وعافية، يمتلك برج الدلو طبيعة عصبية فهي تؤثر على صحته الجسدية، ومن نقاط ضعفة الصداع، الشقيقة، ومشاكل في الضغط والشرايين والأعصاب والدورة الدموية، هذه أكثر الأمراض التي تؤثر على برج الدلو، لذلك عليك يا عزيزي برج الدلو الإكثار من المشي وشرب الماء.

برج الدلو تكوينه الجسماني قوي لكن جهازه العصبي ضعيف، مثل برج الجوزاء وبرج الميزان، لكن بعد قليل ينسى لماذا عصب، لا يناسب برج الدلو البرد الشديد أو الحر الشديد، لا يحب برج الدلو أن الأشخاص المحيطيين يعطفون عليه، لذلك عند يمرض يكون قوياً، ويضبط أعصابه في حالة المرض.

الأبراج الأكثر حظًا من ناحية الصحة لسنة 2022"برج الحوت"

الأبراج الأكثر حظًا من ناحية الصحة لسنة 2022"برج الحوت"، من الأبراج التي لا تحب المبالغة في المرض لذلك يحالون أن يكونوا أفضل خصوصاً أمام أهلهم ومعارفهم واصدقائهم،من صفات برج الحوت لديهم عاطفة قوية للغاية، يمتلكون قلوب في غاية الطيبة، وهذا ما يجعلهم يتعاطفون مع الكثير من الشخصيات حولهم، شخصيات تحب التعاون مع الآخرين وتحب أن تشاركهم العديد من الأمور المختلفة وتساعدهم في كل الأشياء التي يحتاجونها.

من نقاط ضعف برج الحوت من ناحية الصحة أكثر قابلية للمرض، خصوصاً الأمراض الموسمية، فهو حساس جداً، مثلاُ إذا زعل عاطفياً يمرض، نصف أمراض برج الحوت من خياله، لكن يعتني بنفسه ويستجيب للعلاج، لكن يجب أن يكون الطبيب موثوق ويحب الاهتمام ولفت الأنظار، عند مشكلة بموضوع اضطراب الغدد، والاقدام، والأمراض التنفسية تؤثر عليه كثيراً، في سنة 2022 يجب أن يقاوم هذه الأمراض وأن يكون أفضل من السنوات الماضية، والخوف سوف يقل عنده.

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