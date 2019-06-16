الأحمر بلون الصدأ نجم فساتين صيف 2019

يتألق الفستان في صيف 2019 بالأحمر ذي لون الصدأ؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Cult Gaia وrika Cavallini وWeekday وFree People.

وأوضحت مجلة “إيلي” الألمانية أن الأحمر بلون الصدأ يمتاز بأنه أكثر جاذبية من اللون البني وأقل حدة من الأحمر الياقوتي؛ لذا فهو يتمتع بطابع أنيق وفخم.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان الأحمر بلون الصدأ يتسم بالخفة مع الخامات الانسيابية مثل الحرير والساتان.

وفي الوقت نفسه يتمتع بطابع مفعم بالأنوثة والإثارة مع الكرانيش والتطريزات المثقوبة.

ويتناغم الفستان الأحمر بلون الصدأ مع الإكسسوارات والأحذية والحقائب، التي تتلألأ ببريق اللون الذهبي أو البرونزي أو النحاسي، وكذلك البني.

ويناسب هذا اللون الطاغي على موضة الفساتين لهذا الموسم جميع ألوان البشرة حيث يلائم ذوات البشرة السمراء وكذلك صاحبات البشرة البيضاء. ويمنح المرأة إطلالة مثيرة في السهرات.

وللحصول على مظهر فخم يمكن تنسيق الفستان مع صندل باللون الذهبي أو البيج وحقيبة من نفس اللون مع اكسسوارات ذهبية.

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